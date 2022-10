Faahfaahimo Ka Soo Korodhay Qaabkii Hargeysa Loo Qarxiyey Sannadkii 2008, Cidda Qaraxa Fulisay, Walxaha Loo Adeegsaday Iyo Xogo Layaab Leh Oo Aan Hore Loo Maqal!!!

Labadaasi nin ayaa midkiiba ku qornaa in ay fuliyaan falka. Midi gaadhiga ayuu wadayaa oo waa darawalka gaadhiga. Midna waxa ay shaqadiisu tahay marka la gaadho goobtii bartilmaameedka ahayd inuu isku qabto labada xadhig ee dabka qarxa dhalinaya. Waxa haddaba layaab noqotay in nin ka mid ah lixda nin ee is qarxinayay uu mid ka mid ahi soo miiraabay oo uu diiday in uu falka qarxa sameeyo. Kadib isagiibay dileen waxaanay ku dareen walxihii qaraxa loo diyaariyey. Waxa ay ku dileen laysar. Isaga oo mayd ah ayaa lagu dhex riday qalabkii qarxa loo diyaariyey.