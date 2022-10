Dawlada Puntland oo Ka Hadashay Wiilka Ku Godoonsan Godka

Baahida ugu weyned waxay aheyd in Meshiinada, gaadiidka iyo wiishashka gurmadka kujira Shidaal joogto ah ay helaan, taasi oo loo dhameystiray.

Waxaan la dareenahay dadka deegaanka, ehelada iyo qoyska Maxamed Siciid oo aan so dhow ula socono xaaladooda, Waxaan rajeynaynaa in uu howlgalka si Guul ah kusoo dhammaado, anagoo alle uga baryeyna in Maxamed uu nabad kusoo Badbaado.