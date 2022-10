Afhayeenka Xisbiga KULMIYE Oo Ka Been Abuuray Aragtiddii Dalalka Beesha Caalamka

Afhayeenka Xisbiga KULMIYE Oo Ka Been Abuuray Aragtiddii Dalalka Beesha Caalamka Ee JSL Ka Taageera Doorashooyinka Iyo Hanaanka Dimuqraadiyadda Ee Qaaddacay Muddo Kordhintii Golaha Guurtidda.

Hargeysa (OWN)- Sidda Laga Wadda War Qabo Beesha Caalamku Maanta Hal War-Saxaafaddeed Oo Somaliland ku saabsan Ayay Soo Saartay.

War-murtiyeedka Ay Soo Saareen Urur Gobolleeyadda Caalamigaa Ee Kala Ah Midowga Reer Yurub, Midowga Afrika, IGAD Iyo Dhammaan-ba Dalalka Beesha Caalamka Ee JSL Ka Taageera Dhinaca Doorashooyinka Iyo Hanaanka Dimuqraadiyadda Arrinta Ay Sidda Adag Uga Hadleen Ee Ay Toos Ka U Qaaddaceen, Waa muddo-kordhinta Madaxtooyadda ku saabsanayd.

Hadda-ba Afhayeenka Xisbi Xaakimka KULMIYE Cabdinaasir Buuni Wuxuu Si ku Talogalay Ah U Af-qaadday, Ugana Been Abuuray Aragtiddii Dawladdahaasi Ay Soo Saareen.

Buuni Sidda Uu Uga Been Abuuray Aragtidda Dalalka Beesha Caalamka Ee JSL Ka Taageera Dhinaca Doorashooyinka Iyo Hanaanka Dimuqraadiyadda Waxay Dabcan Ku Tusaysaa In Aanu Dambi-ba U Haysan. Iyaddoo Ay Ula Mid Tahay Af-xumadda Uu Masuuliyiinta Kala Duwan Ee Xisbiyadda Mucaaridka Ah Ku Hayo.

Afhayeenka Xisbiga KULMIYE Buuni, Ayey Been Abuurkan Uu Beesha Caalamka Kula Kacay Ay Muujinnaysaa Aqoontiisa Gaaban. Iyaddoo Dambi Weyn Uu Ku Mutaysan karo Ficilkan Been Abuurka Ah Ee Ula Midka Noqday Ceebeyntii Masuuliyiinta Kala Duwan Ee Xisbiyadda MucaaridkaAh Ee Dalka Uu Kula Kaco Inta Badan. Iyaddoo Ay Falkan Been Abuurka Ah Ee Uu Buuni Kula Kacay Dalalka Aduunka Ay Noqon Doonno “Buuni Haddaa Loo Yaabaa Oo Uu Ciin Daaqay”.

Hogaanka Sare Ee Isbahaysiga Labadda Xisbi Mucaaridka Ee WADDANI Iyo UCID, Waxa La Gudboon Inay Dalalka Beesha Caalamka Si Gaar Ah Ula Socodsiiyaan Been-abuurka Uu Ku Sameeyey Qof Ku Hadla Af-ka Xisbiga KULMIYE Iyo Sidda Arrimahanni Ay Saamayn Taban Ugu Yeelan karto Dareenka Bulshadda Ee Ku Aaddan Dawladdaha Iyo Ha’yaddaha Uu Calaamadahoodda Adeegsadday Ama Uu Been Abuurkiisa U Isticmaalay Afhayeenka Xisbiga KULMIYE Buuni.

Afhayeenka Xisbiga KULMIYE Buuni Been Abuurka Uu Dalalka Beesha Caalamka Ku Sameeyey Aragtiddii Ay Ku Qaaddaceen Muddo Kordhintii Ay Golaha Guurtiddu Dhawaan U Sameysay Xukuumadda, Wuxuu Yidhi Siddan “Beesha Caalamka Oo Dawladda Somaliland Ku Amaantay Dhawrista Dastuurka JSL”. Siddan Wuxuu Ku Baahiyey Bartiisa Gaarka Ah Ee Facebookga Uu Leeyahay Afhayeenka Xisbiga KULMIYE Buuni.