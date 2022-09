Sahamin shidaal oo laga samaynayo Congo oo halis gelinaysa nolosha malaayiin qof

Kooxda u dhaqdhaqaaqda arrimaha deegaanka ee lagu magcaabo GreenPeace Africa ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in sahaminta shidaalka iyo gaasta ee la qorsheeyey in laga sameeyo bariga dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo inay halis gelinayso nolosha in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaas oo laga yaabo inay waxyeelo ka soo gaadho hawada oo wasakhowda ama xanuuno kale.

Dalkan ayaa qorshaynaya inuu iibiyo illaa 30 xidhmo oo ku yaalla dhinaca Bari ee dalkaas, waxaana meelaha shidaalka laga baadhayo ku jira, dhulka seerayaasha ah ee caanka ku ah xayawaanka Gorilla-aha iyo duurjoogta kale, waxaana laga cabsi qabaa in sahamintan qorshaysani inay khatar geliso duurjoogta, dalaga beeraha, iyo inay kor u qaaddo colaadaha iyo faqriga ka jira dalkaas.

Dadka ku dhaqan deegaanadaas ayaa ku eedaynaya xukuumadda, inaanay xog badan la wadaagin dadka deegaanka, taasina ay keentay inay dareen cabsi leh ka qabaan in qorshahani uu halis geliyo hab nololeedkooda.

Wakiillo ka socday shirkadda GreenPeace Africa iyo hay’adaha kale ee bahwadaagta la ah, ayaa bishii July waxay booqasho ku tageen illaa 30 tuulo si ay u so cabbiraan heerka ay gaadhsiisan tahay wacyigelinta iyo macluumaadka dadka deegaanku ay ka hayaan sahaminta shidaalka ee qorshaysan.

Mbong Akiy Fokwa Tsafack, oo ah madaxa isgaadhsiinta ee Greenpeace Africa, ayaa sheegay in bulshooyinka ay la kulmeen aanay badankoodu wax macluumaada ka haysan qorshaha ay dawladdu ku xaraashayso dhulkooda.

Madaxweynaha DRC Felix Tshisekedi ayaa difaacay qorshaha dowladiisa mar uu ka hadlayay shirka golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay usbuucii hore, isagoo sheegay in helista shidaalku ay u horseedi doonto horumar dhaqaale dadkiisa.