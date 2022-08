Wararkii Ugu Danbeeyey Xaaladda Mudaharaadka Somaliland.

Sidii caadada ahayd xukuumadu waxay xidhay guud ahaan wadooyinka magaalada Hargeysa, ciidanka milatariga ayaana la soo galiyey magaalada balse dibed baxayaashu waxay diideen in awood ciidan lagu hor istaago.

Hargeysa mudaharaadayaasha ayaa ciidanka kala kulmay rasaas nool oo loo adeegsaday balse dibed baxayaasha ayaa qarka u saaran inay la wareegaan saldhiga New Hargeysa, meelaha u dhaw tiyaatarka ayaanay isku baacsanayaan askarta iyo dadka mudaharaadayaasha ahi, waxaana shacabka loo isticmaalayaa suntan ilmada iyo rasaas nool.

Burco ciidamada ayaa rasaas nool u adeegsaday mudaharaadayaasha, taas oo sababtay in ciidanku kala jabaan , wararku waxay sheegayaan in qaybo kamid ah milatarigu ay la safteen shacabka, ciidamada ayaana dhexdooda is rasaasaynaya.