Jamaal Cali Xuseen oo Ka Hadlay Inuu ku Biiray Urursiyaasadeedka Barwaaqo iyo Inkale

Akhriso Qoraalka uu soo saaray Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen

“Xafladihii Ururaddii cusbaa waxaan hore uga qayb galay Ururka Waaberi magaaladda Hargeysa. Maantana waxaa laygu soo casumay Daahfurka ururka Barwaaqo ee magaaladda Burco. Anigu kumaan biirin ururka Barwaaqo sida dadka qaar ay u qaateen ee waxa uu safarkaygani yahay mid dhiirigelin ah ururadda la furay iyo mid sahan Indho- indhayn ah. Inshallah wiigan waa inaan go’aan ka gaadhaa arrimaha siyaasadda aniga iyo taageerayaashayaddu in aanu urur cusub ku dhawaaqno iyo in aanu urur cid wada-yeelano Oo wada aasasno. Maadama masiirkii siyaasadda ee 14ka sanadood ee socda ay jaangoyntiisii hadda socoto noogu duceeya in uu Eebbe taladda na waafajiyo. Kheyr Baan idiin rajaynayaa” Sidaas Waxa Yidhi Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen