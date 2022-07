Goorma Ayuu Maxamuud Xaashi Goostey innuu Ka Qanaacad Joogsado Kulmiye?

Wakhtigaasi, oo barbilaw u ahaa Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi, ilaa Sanado Kadib Dagaalkaasi, Wuxuu ka Taabtey Maxamuud Xaashi, in Xukuumadda Gudaheeda laga tirtiro Raadad uu ka tagey Sida Shaqaalihii laga Dareeriyey Madaxtooyada, iyo Duulista Hawada iyo joojinta Diyaaradihii iyo Mawduucyo Kale, oo ahaa Hay,ado dhaqaale oo Maxamuud kaga tagey Madaarka iyo Madaxdii Xilka laga qaadey, ee Wasaaraddaha iyo Hay,adaha Dawladda oo Ragiisii u badan Waxaaney talaabadaasi kaliftey, in uu Doorashadii Golaha Wakiilada iyo Deegaanka ka hor Go,aan adag ka qaato, isagoo Wakhti badan galiyey innuu Ka badheedho, dagaal ka dhan ah Madaxweynaha iyo Xukuumadiisa, oo Wasiirka Arimaha Guduhu Maxamed Kaahin Qeyb ka ahaa Waana Sababtii Kaliftey in uu Xildhibaanada dhisto, hadalo adagna ku Weeraro, Walow Xaashi rajadiisu inta hore, aheyd in Madaxweyne Muuse Biixi ugu Sad gooyo, hiilkii Tartankii Doorashada ee 2017kii.