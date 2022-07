Beesha Habar Jeclo Oo Soo Saartay Qoddobo Ay Dusha U Saareen Muuse Biixi Dhibaatooyinka Dalka Ka Taagan.

Wax-garadka, Cuqaasha, Siyaasiyiinta, Qurbe-joogta Iyo Aqoonyahanka Beel-weynta Habar Jeclo, Ayaa Soo Saartay 10 Qoddob Oo Ay Si Waadix Ah Dusha Ugu Saartay Muuse Biixi Dhammaan-ba Dhibaatooyinka Dalka Ka Taagan.

Wax-garadka, Cuqaasha, Siyaasiyiinta, Qurbe-joogta Iyo Aqoonyahanka Beel-weynta Habar Jeclo, Ayaa Sheegtay Inay Bari Ka Yihiin Siyaasiyiinta Beeshoodda Ee Xilalka Ka Haya Xukuumadda Madaxweyne Biixi Ee Hadalladda Deel-qaafka ah Kula Dulkufa Beelaha Reer Somaliland qaarkood, Iyagoo Beesha Habar Awal Ugu Baaqay Inay Muuse Biixi Xadhigiisa Noqdaan Siddii Markii Ay Codka Uga Rabeen Ay Xidhihiisa u Ahaayeen.

Bayaanka 10 Ka Qoddob Ee Ay Soo Saareen Wax-garadka, Cuqaasha, Siyaasiyiinta, Qurbe-joogta Iyo Aqoonyahanka Beel-weynta Habar Jeclo, Isla-markaana Ay Ku Saxeexan Yihiin 30 Qof Oo Isugu Jira Wax-garadka, Cuqaasha, Siyaasiyiinta, Qurbe-joogta Iyo Aqoonyahanka Beel-weynta Habar Jeclo, Ayaa U Dhignaa Siddan “BAAQ KASOO BAXAY BEESHA HABAR JECLO

Wax-garadka, Cuqaasha, Siyaasiyiinta, Qurbe-joogta Iyo Aqoonyahanka Beelaha Habarjeclo ee kala jooga dalka gudihiisa iyo debediisa oo yeeshay kulamo wadatashi oo la xidhiidha, xaalada siyaasadeed, nabadgelyo, dhaqaale iyo wadajirka beelaha Somaliland, markii ay qiimeeyeen xaalada taagan, waxa ay soo saareen qodobada baaqan soo socda.

1. Wax-garadka, Aqoonyahanka, Qurbe-jooga Beelaha Habarjeclo ee ku nool dalka gudihiisa iyo debediisaba waxa ay cambaaraynayaan, tacadiga xuquuqda muwaadiniinta, xaalad abuurka, ku dhaqan la’aanta distoorka iyo xadgudubka baahay ee ay caadaysatay Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi.

2. Wax-garadka iyo Aqoonyahanka Beelaha Habarjeclo waxa ay caddaynayaan xubnaha Xukuumadda iyo Xisbigeedda ka tirsan ee loo adeegsado, aflagaadaynta beelaha Somaliland, in aanay beelaha Habarjeclo kaga wakiil ahayn, aanay u diran, ku metelin oo aanay iraadooda ku haysan inay ku aflagaadeeyaan beelo kale, gaar ahaan kuwii u danbeeyey ee ku socday beel ka mida beelaha Somaliland oo sida beelaha kale ee Somaliland xaqa u leh hogaaminta qaranka. Wax kasta oo ay yidhaahaana godobteedu iyaga ku kooban tahay, mustaqbalkana lagula xisaabtamayo.

3. Waxgaradka iyo aqoonyahanka beelaha Habarjeclo waxa ay caddaynayaan in aanay doonaynin, diyaar u ahayn goddob Siyaasaddeed iyo mid sokeeye oo dhex marta beelaha Somaliland iyo reer Sheekh Isaxaaq toona. Sina uma aqbali karto in cid magaceeda ku hadlaysaa u soo jiido.

4. Wax-garadka Iyo Aqoonyahanka beelaha Habarjeclo waxa ay si buuxda u sheegayaan in burburka ku yimi wadahadaladii u dhexeeyey Xisbiyadda Mucaaridka iyo Xukuumadda uu mas’uul ka yahay Xukuumadda iyo Xisbigeedda KULMIYE. Maaddaama Madaxweynuhu Diidday Kalsooniddii ergada Dhexdhexaadinta ee xalka arrimaha taagan.

5. Wax-garadka iyo Aqoonyahanka beelaha Habarjeclo waxa ay aad u cambaaraynayaan falalkii lagula kacay dadkii dareenkooda ku cabirayey xuquuqdooda distooriga ah ee loo adeegsaday awooda ciidanka ee loogu talo galay in lagula dagaalamo cida Qaranimadda duulaanka ku ah. Waxa wax laga yaqyaqsoodo ah in aan ilaa maanta sharciga la hor keenin ninkii sarkaalka ahaa ee gabadha caarka ah hadhka cad suuqa ku garaacayey, welina uu ka sii tirsanyahay ciidamada booliska, maadaama ay madaxweynaha is xigaan.

6. Wax-garadka iyo Aqoonyahanka beelaha Habarjeclo waxa ay masuuliyada arrimaha dhacay iyo wixii ka yimaada dusha ka saarayaan Madaxweyne Muuse Biixi iyo Xukuumadiisa. Maadaaama kelitalisnimo iyo jar iska xoornimo Siyaasaddeed hogaamintiisii noqotay, awooddii qarankana uu u adeegsaday danaha u gaarka ah si uu sifo aan sharci ahayn xukunka dalka u sii joogo.

7. Wax-garadka iyo Aqoonyahanka beelaha Habarjeclo waxa ay u aragtay in Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ay qaaday wadadii horseedaysay burburka qaranimada, cid uu talo ka qaadanayo oo jirtaana aanay jirin. Madaxweynuhu wuxuu ilowsan yahay in ammaanada loo dhiibay ee muddada cayiman lihi, aanay ahayn hanti uu u helay qoys iyo qofnimo.

8. Wax-garadka iyo Aqoonyahanka beelaha Habarjeclo waxa ay ugu baaqayaan in Doorashooyinka dalku ku dhacaan xilligii dastuurku ogolyahay, islamarkaana ma jirto baahi muddo kordhineed oo jirta oo lagu sababayn karo dib u dhaca Doorashooyinka oo Madaxweynuhu hirgelintooda lahaa.

9. Wax-garadka iyo Aqoonyahanka beelaha Habarjeclo waxa ay ugu baaqayaan beelaha Habarawal ee Madaxweynaha ka soo jeedaa inay xadhigiisa noqdaan, Siddii markii hore ee ay beelaha Habarjeclo la kulmayeen ee kursiga ugu doonayeen xadhigiisa ay u ahaayeen. Kana qabtaan, dulmiga, gardarada iyo xadgudubta masuuliyadeed ee uu kaga waaban waayey sharciga iyo distoorkii dalka u yaalay.

10. Wax-garadka iyo Aqoonyahanka beelaha Habarjeclo waxa ay yeelan doonaan abaabul iyo shirar aan kala joogsi lahayn si loo badbaadiyo wixii lagu soo tabcay si aanay Siddii 1960-kii mar kale gacanta cidda maanta haysa ugu burburin. Sababtoo ah badbaadada Somaliland, waa badbaaddada dadkayaga.

Ilaahay Baa Mahad Leh.

Magacyada xubnaha saxeexay baaqani waxa ay kala yihiin.

