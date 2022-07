Shiinaha Oo Ka Dhawaajiyey In Uu Halis Ku Jiro Xiriirka Kala Dhexeeyo Mareykanka

Shiinaha ayaa sheegay in Wasiirka Arrimaha dibadda , Wang Li uu u sheegay Xoghayaha Arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken, in xiriirka labada dal uu halis ku jiro kadib waxa uu ku tilmaamay aragtida marin habaabinta ee Xukuumadda Washington ee ku aadan Shiinaha.

Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo kulan shan saacadood qaatay uu labada mas’uul uu ku dhexmaray dalka Indonesia halkaas uu ka socday shirka ay lahaayeen dalalka G20.

Wasiirka Arrimaha dibadda Shiinaha ayaa wuxuu intaa ku daray in Mareyanka iyo iyaga ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada dalka balse uu hordhigay cabashooyin dhowr ah oo ay kamid tahay arrinta Taiwan.

Dhanka kale, Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, Antony Blinken, ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay saaxibtinimada Shiinaha ee Ruushka, ka dib wadahadal uu dhiggiisa Shiinaha kula yeeshay Indonesia.

Mr Blinken ayaa sheegay in Shiinaha in dhexdhexaadnimo uu ka muujiyay duullaanka Ukraine, balse wuxuu sheegay in dhexdhexaadnimada aysan suurtagal ahayn marka la eego gardarrada cad ee uu wado Ruushka.