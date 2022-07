𝗠𝘂𝗹𝗸𝗶𝗶𝗹𝗮𝗵𝗮 𝗔𝘀𝗹𝗶 𝗠𝗮𝘆𝗱𝗶 𝗠𝘂𝘅𝘂𝘂 𝗞𝗮 𝗬𝗶𝗱𝗵𝗶 𝗞𝘂𝗳𝘀𝗶𝗴𝗮 𝗟𝗮𝗴𝘂 𝗘𝗲𝗱𝗲𝗲𝘆𝗮𝘆 ?

“Anigo ah barkhad jibril hassan waxan halkan ka Sheegaya barnaamijka been abuurka ah ee telefivion ka voice news so daysay.

14/3/2022 waxa wadanka so gaadhay koox ajaanib ah oo calooshooda u shaqaystayaal ah kana socda telefivionka voice news,dadkaas waxa rusqada ay wadanka ku yimaadeen siiyay wasaarada degaanka,waxa askar ilaalisa siisay wasarada arimaha gudaha,waxa goobaha barnaamijka lagu sameeyey geyntooda iyo amaankooda iyo ururinta dadka loo adeegsaday u fududeeyey gudoomiyaha gobolka sanaag,markii ay barnaamijka so sameeyen ee kuso laabteen hargeisa way ilaso xidhiidhen waxan si lama filaan ah ugu kulanay hotelka maansoor waxay i sheegen inay waraysi iga doonayan wan ka aqbalay marku waraysigu bilaabmay waxan ogaadey in arinkani yahay arin abaabulan,anigo ku dhex jira waraysiga waxa goobti timi wasarada gamacsiga oo ciidan wadata waraysigiina way joojisay ana goobtii wan ka imi waxan la hadlay warbaahinta waxan ka sheegay waxan la kulmay,inta ka bacdi waxa hadashay wasaarkii wasaarada degaanka,waxay sheegtay in dadkani yihiin xeeldheerayaal dhirta ah ayna ruqsada yadu siisay,dadkaasina ay cilmi baadhis ku samaynayaan heerkulka geedka beeyada,dadkanina aanay ahayn dad duulan kuso qaaday barkhad jibril iyo ganacsigiisi arinkaasina aanu jirin.