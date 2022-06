Ciidanka Ilaalada Xeebaha Somaliland oo Soo Qabtay Ajaanib Sharci daro ku Soo Galay Biyah Dalka

Waxa Hawgal Ciidanka Ilaalada Xeebaha Iyo Diffaca Badda Jsl Ee Saldhiga Labaad Ee Gobolka Salel Hawl Gawgal Ay Sameeyeen Aaga Jasiirada Ceebaad Ku Soo Qabteen 10 Nin Oo Filibiin U Dhashay Kuwaas Oo U Shaqaynayay Shirkadda Badda Cas

Ciidanka Markuu Ogaaday In Ay Bilaa Sharci Yihiin Waxaa Ay Keeneen Gobolka Waxaanay War Galiyeen Ciidanka Laanta Socdaalka Isla Markaana Ku Wareejiyeen Ciidanka Laanta Socdaalka Ee Lawyo Cado

Dambilayaashaas Ajaanibka Ah Waxa Ay Ku Gafeen Qodobka 4aad Iyo 5aad Ee Laanta Socdaalka

Shirka Ay U Shaqanayeen Shaqalahan Waxay Ku Haysay Badda Shaqaale Aan Buuxin Qawaninta Dalka Waxana Shirkadaasi Ka Dhuumatay In Ay Noqoto Cashuur Bixiye

Waxana Gacan Wayn Ka Siiyay Ciidanka Godomiya Gobolka Salal

Waxan Farayna Dhamaan Cid Kasta Oo Is Tidhahda Sharciga Ka Dhuumo Waxan Ku Qaban Doona Gacan Bir Ah Waxana Horkeeni Doona Hay’Adaha Sharciga

Xafiiska Warbahinta Ciidanka Ilaalada Xeebaha Iyo Diffaca Badda