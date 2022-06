UK oo Sheegtai in Kala badh kooxaha gooni u goosadka ee uu taageero Ruushku Awoododii ay dhaawacantay

Waxay ku qiyaaseen in maleeshiyaadka ka howlgala Donestk ay boqolkiiba 55 ay dagaalka ku waayeen ciidamadooda.

Ciidamada Ruushka waxaa ka go’an inay la wareegaan dhammaan gobolka Luhanska iyagoo doonaya inay isku hareereeyaan magaalada Lysychansk, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Ukraine.

Guddoomiyaha gobolka Serhiy Haidai ayaa sheegay in “burbur weyn” uu soo gaaray magaalada.Waxa uu sheegay in xaalad adag ay halkaa ka jirto, wuxuuna ka soo xigtay duqa magaalada isagoo sheegay in ilaa 7,000-8,000 oo rayid ah ay ku hareen halkaas.