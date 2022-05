Madaxweynaha Turkiga oo Diiday Inay Gaashanbuuta NATO Ku Biiran dalalka Finland iyo Sweden

Madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale ku celiyay sida uu uga soo horjeedo in dalalka Finland iyo Sweden ay ku biiraan gaashaanbuurta Nato. Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in aysan u baahnayn wufuud ku qancisa in dalalkan ay xubin ka noqdaan Nato.Waxa uu si weyn uga carooday tallaabada dalalkan ay ku marti galinayaan kooxaha Kurdiyiinta.Mar sii horreysay dowladda Sweden aya si rasmi ugu dhawaaqday go’aankeeda ah in ay ku biirayso Nato.Sidoo kale Finland ayaa horey u sheegtay in ay doonayso in ay xubin ka noqoto Nato.