Dr. Gaboose, Labaatan Sanno iyo shan Urur-siyaasaddeed

Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, waa Siyaasi rug cadaa ah oo saameyn badan ku leh Somaliland, isla markaana waxa lagu tilmaamaa siyaasiyiin mayalka adag aan ka daalin ka midho dhalinta hadafkiisa, waxaana tan ku muujinaysa tallaabooyinkan is xig xigay ee ku abuuray Ururrada Siyaasadda oo gaadhaya illaa shan urur-siyaasaddeed oo aan mid keli ah ka gaadhin hadafkii uu u sameeyey, balse isagu waxa uu hadafkan ku macneeyey inuu u halgamayo xuquuq muwaadiniintu leeyihiin oo ah in aan saddex urur lagu koobnaan ee fursad la siiyo dadka kale.

• Khilaafka Sahan ayaa lagu sababeeyaa in ay ku lug lahaayeen Xisbigii UDUB, oo markii Cigaal geeriyooday uu majaraha uu u qabtay Rayaale iyo weliba Xisbiga Kulmiye, iyaga oo labadaba u arkayeen in dani ugu jirto in siyaasiyiinta halkaasi isku bahaysatay la kala furfuro, si aanay halis u gelin jiritaanka Ururradooda iyo u soo gudbistoodii Xisbinimo

• Xisbiga Kulmiye iyo Hoggaankiisa oo si weyn isu garab taagay, aadna u difaaci jiray Gaboose iyo Siyaasiyiintii Ururka Qaran, waxa dhex maray wada shaqeyn iyo is taageersi horseeday in ay isku biiraan.

• 4-tii bishii Dec ayuu mar kale warbaahinta ka sheegay in dad badan oo aqoonyahan ahi ku yidhaahdeen siyaasaddu way ku baahan tahay ha ka bixin, taas oo muujisay in damac cusub soo galay ka dib markii la sheegay in Ururrada la furayo.

• Waxa uu Gaboose sheegay in laga war sugo Maxkamadda sare, isla markaana go’aanka haddii uu urur furanayo iyo haddii aanu furaynayn uu sheegi doono markaasi