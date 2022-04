Ruushka oo sheegay in dagaalkii Saddexaad ee adduunka uu dhacayo.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa aaminsan in ay jirto “khatar halis ah” oo dhalin karta dagaalkii 3-aad ee adduunka kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine.

Lavrov oo wareysi uu telefishanka ruushka siiyay wuxuu ku eedeeyay wadamada isbahaysiga militariga NATO inay sare u sii qaadaan dagaalka Ukraine iyagoo bixinaya hub iyo agab dagaal. Sida laga soo xigtay wasiirka “Tallaabadan waxay sii hurinaysa xaaladda walaacsan” – wuxuuna ku adkaysanayaa in wax walba la sameeyo si looga fogaado inuu dhaco dagaalkii saddexaad ee aduunka.

Mr Lavrov ayaa wax laga weydiiyay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ahaa in laga fogaado colaada nukliyeerka.

“Khatarta dagaalka saddexaad ee adduunka waa mid aad u sareysa .” Lavrov ayaa yiri, sida laga soo xigtay qoraal ku qoran bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka. “Khatartaasi waa halis, waa dhab, waana in aan la dhayalsan.”

Lavrov waxa uu sheegay in Moscow iyo Washington ay tahay inay dib u cusboonaysiiyaan ballanqaadkii ay sameeyeen hoggaamiyayaashii hore ee Ruushka iyo Maraykanka Mikhail Gorbachev iyo Ronald Reagan ee ahaa “in aanay jiri karin cid ku guulaysata dagaal nukliyeer ah”.

Dhanka kale Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa xaqiijiyay in iska horimaad toos ah oo dhexmara gaashaanbuurta NATO iyo Ruushka uu ka dhalan doono dagaalkii saddexaad ee adduunka.

“Waxaan rabaa in aan caddeeyo: Waxaan ilaalin doonaa gobol kasta oo NATO ah in uu lahaado leh awood buuxda oo isku dhafan oo la xoojiyay” ayuu yidhi Biden.

“Laakiin ma qaadi doono dagaal ka dhan ah Ruushka oo duulaan ku qaaday Ukraine, iska horimaad kasta oo toos ah oo dhexmara NATO iyo Ruushka wuxuu noqon karaa dagaalkii 3-aad ee aduunka”

Wasiirka Ingiriiska u qaabilsan ciidamada qalabka sida ayaa u arka in hadalka wasiirka Ruushku uu yahay mid “borobogaandha kaliya ah” .

“Hadalka Mr. Lavrov, oo in ka badan 15 sano ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, uma maleynayo inay jirto khatar soo socota oo sii kicinaysa xaaladda “, ayuu ku nuuxnuuxsaday James Heappey.

Mr Heappey oo wax laga weydiiyay suurtagalnimada in Ruushka uu isticmaalo hubka Nukliyeerka ah ee taatikada ah, waxa uu sheegay in uu rumeysan yahay in ay “yartahay” suurtagalnimada. Mr Heappey ayaa sheegay in iyadoo NATO ay xoojineyso garab istaageeda Ukarine , haddana aysan bixinayn gargaar milateri.

Inkastoo Maraykanka, Jarmalka, Australia iyo Netherland waxay ku dhawaaqeen inay qorshaynayaan inay hub u dirayaan Ukraine si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah duulaanka Ruushka.

Gaashaanbuurta Nato waxay billowday inay ciidammo u dirto Bariga Yurub si ay si deg deg ah jawaab uga bixiyaan halis kasta.

Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ballan qaaday in ay usoo direyso Ukraine hub qiimihiisu dhan yahay $350 malyan oo doolar, oo ay ku jiraan gantaallada Javelin, gantaalada lidka diyaaradaha iyo jaakadaha aan xabadu karin.

Dowladda Britain ayaa sheegtay in aysan sax ahayn in dagaalka Ukraine lagu tilmaamo mid NATO ay kula jirto Ruushka.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kulebo ayaa sheegay in hadalka Lavrov uu yahay isku day uu Ruushka ku doonayo in uu “calaamka uga baqo si aanu taageerin Ukraine”.

Waxa uu ku sharaxay Twitter-ka in “ka hadalka khatarta ‘dhabta ah’ ee dagaalkii saddexaad ee aduunka ay la macno tahay in Moscow ay u maleyneyso in lagu jabin doono Ukraine.”