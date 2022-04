Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo Mar Kale Amar Kasoo Saarey Maalinta Ciida Soonfur Ee Ciidul-Fidriga

Sheekh Cabdirisaaq Xuseen Cali Albaani Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland, ayaa Soo Saarey Amar uu ugu Digayo Shacabka iyo Culimada Somaliland Guud ahaan isagoo, amarkiisa Ku Sheegay in aanney Ka Wasaaradd ahaan iyo Ka Xukuumadd ahaan Aqbali doonin, In Maalin gaar ah La Ciido, Sida uu u dhigey hadalkiisa Khusuusan isagoo Wasiirku ujeeda dadkii Soomey Habeenimadii Sabtida 01/04/2022 Taariikhda Miilaadiga ee uu Sheegay, in aaney soon aheyn.