Guddida Doorashooyinka JSL oo guddoomiye cusub doortay iyo Guddoomiyihii hore oo beeniyay warkaasi

Xubnaha xisbiyada mucaaradka u qaabilsan wada shaqaynta guddida oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in uu is badal dhacay.

Xisbiyada mucaaradku waxay sheegeen in xubnaha guddida uu sharcigu siinayo in ay doortaan qofka ay doonaan, isla markaana ay guddoomiyaha badali karaan xiliga ay doonaan, taasina ayna waxba u dhimayn shaqada guddida iyo doorashooyinka soo socda midna.

Ismaaciil Aadan Cismaan (Ismaaciil Yare) oo xisbiga WADDANI u qaabilsan Komishanka doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay in uu jiro xeer iyo nidaam siinaya in dhexdooda ay is baddeli karaan.“Anaga guddoomiye kasta oo la doorto waa isku kaaya mid toddobadooda koomishan Qaran, asxaabta Qaranku laba xubnood ayay ku lahaayeen, balse markii la magacaabay ayaa ugu danbaysay in ay ka mid noqdaan asxaabta mucaaridka.

Xeer iyo nidaam ayaa siyay in iyaga dhexdooduna is baddeli karaan, wax cusubna naguma’aha, wax aanu anagu danaynayna maaha, iyaga ayaa xaq u leh hadday is baddel sameeyaan iyo haddii aanay sameyn, toddobada koomishan Qarana anaga way noo siman yihiin, midnana ma eedaynayno, ciddii hore ee joogtayna ma eedaynayno, oo si wanaagsan ayuu u shaqeeyay oo waxa uu ahaa guddoomiyihii koomishanka doorashooyinka, cidda cusub ee la keenayna ma hanbalyaynayno, oo toddobada xubnood way noo siman yihiin, wax dhib ahna maanan arag, inay is baddal dhacayna waa ay noo sheegeen, marka sidaasi darteed intaas ayuunbaanu idinla socod siinaynaa”