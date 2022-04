“Xukuumadda Somaliland Waxay Qaaday Jidkii Halista Badnaa Ee Hogaamiyeyaal Iyo Dawladdo Hore Ku Jabeen”

Xadhigii u dambeeyey ee Suxufiyiintii la isugu daray Xabsiga iyo jidh dilka ee weli saldhigyada ku xidhan, dadkii maalmo ka hor kagu xidhay fikiradahoodu iyo weliba tallaabooyin ka sii horreeyey waxa ay markhaati ka cad u ah in laga baydhay jidkii dimuqraadiyadda iyo xoriyatul qawlka oo la qaaday mid aan la garanayn dhamaadkiisa iyo godka uu ku ridi karo Jamhuuriyadda Somaliland.

Dhaqannada ku cusub tacadiyadan ka dhanka ah Weriyeyaasha, waxa ka mid ah in qofkii oo gacanta ugu jiray Ciidanka in la garaaco oo la jidh dilom dhaawacyo loo geysto, sida Gabadh Suxufiyada ahayd ee Naciimo Cabdi Ahmed , oo Sideed ilkaheeda ka mid ah la dhaqaajiyey iyo Weriyeyaal kale oo iyaga oo nabaro qaba xidhan yihiin. Sida Weriye Axmed Shimaali oo dhaawac loo gaystay

Waxa kale oo la yaab ah in Weriyeyaashii la xidhay qaarkood meelo aan la garanayn lagu xidhay oo ay qaadatay in saacado la raadiyo halka lagu hayo, isla markaana ciidankii isku tuur tuureen in aanay garanayn meelaha ay ku xidhan yihiin.