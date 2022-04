Garyaqaan Mubaarig Cabdi ” waayo aragnimayda xabsiga Hargeisa “Hargeisa central prison”

Xabsiga dhexe ee Hargeisa oo dib u dhis balaadhan lagu sameeyay 2005 Qareeno Reer soomaliland ah oo Maxakamadu xukuntay iyagoo kiis ku gudo jira ,xilligaas waxa soo booqday caasimada iyo xabsigaba wafti ka socday QM gaar ahaan ergaygii gaarka ahaa ee xuquuqda aadamaha ,warbixintii ay qoreena waxa ku jirtay in la dumiyo jeelka weyn oo laga dhigo meel u qalanta in insaanka lagu xidho.

saxaafadu way se ka dabci duwan tahay Muwadiniinta caadiga ah oo shaqadooda ah inay war Gudbiyaan ,waa in lagu ixtiraama Maamada oo aanay dembi galin waxay xaq u leeyihiin in iyaga looga waramo siday wax u dhaceen iyo waxa dhacay si ay Bulshada kale u gaadhsiiyaan, Maadama oo ay yihiin indhihii iyo dhegihii Bulshada ,Mooral ahaana waa liidasho hadii aynu ku farxno xirfadlayaasha hablaha iyo wiilasha ah ee iyagoo sooman inaga inoo heelaan si ay war inoogu soo Gudbiyaan xadhigoogu waa dheg xumo iyo dhiilo kale , waxa ku filan xataa in laga eryo Goobta oo la idhaa lama oggola balse xadhig Maya Maya .