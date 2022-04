Maayir Cabdikariin Mooge oo u jawaabay cida Siyaasadaynaysa Arrinta Suuqa Waaheen

Maayir Cabdikariim Axmed Mooge oo munaasibad casuumad ah oo Madaxweynuhu sameeyey ka hadlayay ayaa yidhi: “Madaxda iyo siyaasiyiinta waxaan leeyahay waar maalmahan waa maalmihii la isgarabsan jiray, hadallada xanafta leh ee shakiga abuuraya ee Umadda iska horkeenaya in Umadda laga daayo, tashuushka laga daayo weeye, ninkastaa intuu qaban maro inuu qabto weeye, jeebka gacanta la geliyo weeye inaan waxba lala hadhin weeyan. In Madaxweynaha Qaranka oo hawshan Hoogaminaya ku gacansiino weeye inaynaan waxba kala hadhin weeyan, talada kala hadhin weeye, Adduunka kala hadhin weeye. In midhmidhka dhegogaalaha ah ee halka aynu u socono aan Socon habaari maynee Ilaahaybaynu u waydiinaynaa inuu soo beedho.”