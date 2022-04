Xudunta Khilaafkii Qarsoonaa Ee Suuqa Waaheen Oo Kasoo Dhex Baxdey Go,aano Uu Soo Saarey Wasiirka Hawlaha Guud JSL

Xudunta Khilaafkii Qarsoonaa Ee Suuqa Waaheen Oo Kasoo Dhex Baxdey Go,aano uu Goor Dhaweyd Soo Saarey Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guryeynta Somaliland

Kadib Markii, ay soo baxeen, hadalo ay Siweyn ugu dhegtaageen Guud ahaanba Shacabka Somaliland gaar ahaana, Dadweynaha Ku nool Caasimada Hargeysa, oo labadii Habeen ee u Dambeeyay la fajacsanaa, Buuq dhex Socdey Baraha Bulshada iyo Dhinacyada Siyaasada Somaliland Kaas, oo ay Dad badani la yaabanaayeen Sababta Wakhti xaadirkan la isugu Dulqabsanayo, Shacabkii ku hantibeelay Masiibadii Dabkii dhawaan Baabiiyay Suuqa Ganacsiga Caasimada Hargeysa.

Arimaha Buuqu Ka taagnaa, ayaa Waxa Kamid ahaa in Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guryaynta, uu ku Wajahnaa Dareen badan, Kaas oo aad Moodaysay in aan Kalsooni lagu Qabin Wasaaradda iyo Wasiirka Wakhti Xaadirkan Wasaaradda haysta Cabdilaahi Abokor Cismaan, Marka laga Yimaado in ay Jireen Waxyaabo badan, oo Keenay in Laga Dareen celiyo In Markii hore Madaxweynuhu Damacsanaa in uu Gudoomiye uga dhigi Doono Gudida Dib-udhiska iyo Dibudajinta Suuqii Gubtey Wasiirkiisa Hawlaha Guud Cabdilaahi Abokor Cismaan, Marka laga Reebo Shakhsiyaad Xisbiyada mucaaridka Kamid ah, Waxaa arintaa Ka Biyo Diiday Kumanaan Qof oo Kamid ah Dadka Taageersan Siyaasada Madaxweyne Biixi iyo Xisbigiisa Kulmiye, Sababtoo ah Waxaa inta ugu badan ee Bulshada Somaliland u aqoonsan tahey Wasiir Cabdilaahi Abokor shakhsiyaadka Xiligan Katirsan Xukuumadda ee Sida badheedhaha ah ugu Suntan Musuqmaasuqa Kooban, ee Dhinaca Dhismaha jidadka Dalka Qaarkii, isagoo Wakhti badan ku raftey Dhismaha jidadka,iyo lacagihii Lagu kordhiyay, Cashuurta Gaadiidka, iyo Arimo Kale oo badan, oo dhamaantood, aan Muran ka joogin.

Wasiir Cabdilaahi Abokor Cismaan, oo Kamid ahaa Dadkii Ku cusbaa Saaxada Siyaasada Somaliland, Xiligii uu ahaa Wasiir/Kuxigeenka amniga Xukuumadii Madaxweyne Axmed Siilaanyo, Waxa uu Kamid ahaa Dadkii Wakhtigaa jilayey Siyaasada Cusub ee indho-adeyga ah, iyaddoo Markii dambena Sitoos ah Loo Weerarey Gurigiisa Kadibna la taxaabay, Taxaabistaas, iyo Weerarkaas oo uu Ka Dambeeyay Xirsi Cali Xaaji Xasan Gudoomiyaha Waddani ee Wakhtigan, oo ay Xukuumadda Axmed Siilaanyo Kawada Tirsanaayeenx ayaa iyadduna Qeyb Ka aheyd Xanshashaqii iyo ololihii Habeen Hore Ka dhrx Socdey, Baraha Bulshada, iyo Gudaha Caasimada Hargeysa labadaba.

Marka Xaqiiqida Laga hadlana Maayarka Caadimada lad ahaantiisa, Cabdikariin Axmed Mooge ayey Ka Muuqatey Muuqatey aannu Ku Caloolsamayn, Qorshaha Wasiir Abokor iyo Wasaaradiisa.

Sikasta, oo ay tahey Wasiir Cabdilaahi Abokor Maanta ayuu Si badheedhe, ah u Sheegtay in Wasaaradiisu Hawshaasi Gacanta Ku hayso, waana tuhunkii Meesha Ku jirrey oo Markii horeba ay Xisbiga Waddani la Wadaagtey Cud Xogogaal Ka aheyd Qorshahan, inkastoo ay Ku fiicnayd, in uu Isagu Ka tanaasulo, Maadaama uu Qeyb Ka yahey, Shakhsiyaadka Xukuumadda Katirsan ee Sawirka Khaldani Dul Saaran yahay.