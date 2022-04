“ Waa in dib u dhiska Suuqa Waaheen iyo maamulkiisa loo daayo Golaha deegaanka caasimada Hargeysa … ”

Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga WADDANI Mudane Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo jeediyay talooyin ku aaddan dib u dhiska suuqa Waaheen iyo ka soo kabashada dhibaatadii dabku gaadhsiiyay. Talooyinkaasi oo uu afar qodob ku soo koobay ayaa u dhigan sidan:-

1. Waxa aan Dhammaan Bulshada Qeybaheeda kala duwan iyo Beesha Caalamkaba ka codsaneynaa In lala shaqeeyo Guddiyada kala duwan ee Jira, haddii ay tahay Guddida Heer Qaran, Guddida Heer Ganacsi iyo Guddiyada kale ee jiri kara, Guddiyadaas oo aanu u aragno in wixii talo iyo taakulo ahba lagu soo hagaajiyo, isla markaana laga fogaado hannaan kasta oo wiiqaya shaqada Guddiyadaas kana leexin kara wadada dib u soo kabashada Suuqa Waaheen.

2. Waxa aannu soo jeedineynaa Guddiyada howsha gacanta ku hayaa in ay abuuraan Guddi baadhis oo Heer Qaran ah oo baadha dhibka baaxaddiisa, waxa sababay dhibta, iyo sida looga hortagi karo mustaqbalka musiibadan oo kale, sida oo kale waxaanu ku baaqayna in la sameeyo Guddi qiimeyn ah oo si qoto dheer u baadha dhaqaalaha baaxadda leh ee innaga burburay, noocyadu uu isugu jiray, isla markaana diiwaangelisa dadkii hantidooda ku baaba’day.

3. Waxa aan sida oo kale ayideynaa in dhammaan kaalmaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba lagu soo wada hagaajiyo Khasnadda Guddida Heer Qaran si ay inoogu noqoto marjac cid walba wixii ay bixinayso ay ku soo hagaajiso, isla markaana laga digtoonaado wax kasta oo keeni kara in la gacan togaaleeyo dhaqaalaha dib u dhiska iyo dib u kabashada Suuqa Waaheen lagana fogaado wax kasta oo tuhun dhalin kara.

4. Golaha Deegaanka iyo dawladda hoose. Golaha Degaanka Caasimadda Hargeysa oo dedaalaya waxa aan u soo jeedin lahaa in Ganacsatadii suuqa waaheen sida ugu dhakhsaha badan loo geeyo goobo kumeel-gaadhka ah oo ay Ganacsigooda ku sii wataan gaar ahaan bishan ramadaan inta Suuqa dhismihiisa iyo qorshihiisaba la wado, isla markaana si guud loo dadajiyo howsha dib u habeynta Suuqa Waaheen.