Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka JSL Oo si rasmi ah isaga Casilay Xilkii Wasiirnimo Iyo sababta?

Sida ay baahisay warbaahinta Somaliland Wasiirkii Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Mudane Cabdirisaaq Ibraahin Maxamed Ataash ayaa is Casilaadiisa u gudbiyey Maanta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, Warku wuxuu intaas ku darayaa in Madaxweynaha JSL uu ka aqbalay is tiqaalada Wasiirkaas u soo gudbiyey, Wuxuuna Madaxweynuhu uga mahadnaqay Mudadii uu Qarankiisa u soo shaqaynayay.