Muuqaal cusub oo laga Baahiyey Ninkii Soomaaliga ahaa ee loo haystay dilka xildhibaankii UK

Nin loo maxkamadeynayo dacwad ku saabsan dilka xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka UK, oo lagu magacaabi jiray Sir David Amess ayaa xilli ay socotay dhagaysiga dacwaddiisa waxa maxkamadda horteeda laga sii daayay muuqaallo ay booliska ku wareysanayaan ka dib markii la xidhay.

Cali Xarbi Cali oo 26 jir ah ayaa beeniyay eedeymaha dilka iyo diyaarinta falal argagixisanimo.

Eedeysanaha ayaa sidoo kale inkiray in uu diyaarinayay falal argagixiso intii u dhaxeysay bishii May ee 2019-kii ilaa bishii September ee 2021-ka.

Waxaa maxkamadda horteeda laga sii daayay waraysiyo gaarayo ilaa todobo oo laga qaaday eedeysanaha.

Wuxuu ku andacoodey inay ahayd “mid ka mid ah maalmihii iigu yaabka badnaa noloshiisa”.

Wareysigiisii ​​ugu horreeyay, saacado ka dib markii uu weerarku dhacay ayaa la weydiiyay in weerarka uu ku tooriyeeyay xildhibaanka uu ahaa mid ku lug leh argagaxiso iyo in kale.

Waxa uu ku jawaabay: “Waxaan ula jeedaa, haa, waxay ilatahay inaan xildhibaan dilay oo waan sameeyay, haa”.

Mr Cali, oo loo malaynayo in markii la xirayay walaashii uu taleefoon kula hadlay, ayaa sheegay in maalintaas uu inta badan ka walwalayay qoyskiisa.

“Sababta kaliya ee aan mindida ugu tuuray askariga hortiisa waxa ay ahayd walaashay oo taleefoonka ku jirtay iyada oo ilmaynaysa,” ayuu yidhi.

Dhamaan waraysiyada uu Mr Cali bixiyay waxa uu ku celceliyay in falkaan uu ku dhiiri galiyay beegsiga mudanayaashii u codeeyay in duqaymo laga fuliyo Suuriya, sida maxkamadda dhegaysatay dacwada horteeda laga siidaayay.

Sir David Amess

Mr Ali ayaa sidoo kale booliska u sheegay inuu in uu “iska daayay” weeraro horay loo qorsheeyay.

“Wuxuu ahaa kan ugu fudud. Taas ayaana sababtay inaan isaga doorto”, ayuu ku yidhi booliska.”

Sir David, oo 69 jir ahaa, oo baarlamaankana ku matalayay deegaan baarlamaaneedka Southend West, ayaa kulan la lahaa dadka soo doortay, isagoo kala hadlayay waxyaabaha ay u baahan yihiin.

Sir David, oo ahaa xildhibaan muxaafid ah, tan iyo 1983-kii, ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo badan oo tooreey ah, wuxuuna ku dhintay isla goobta.

Isagoo ka hadlayay weerarkii lagu dilay Sir David, wuxuu yidhi: “Way adag tahay, waxaad arkaysaa nin nool, ka dibna wuu dhintay.”

Laakiin dhowr daqiiqadood ka dib wuxuu u sheegay booliiska: “Sida iska cad waxaan dilay qof shalay, taas shaki kuma jiro, laakiin wali dhab ahaantii ma dareemayo.”

Mr Cali waxa uu sheegay in uu dareemayo in uu daacad u yahay waxa loogu yeero dowladda Islaamka, uuna doonayo in loo arko in uu yahay “Daacish”.

Maxaan ka ognahay Cali Xarbi?

Mr Cali waxaa lagu xidhay hoolka Kaniisadda Belfairs Methodist ee xaafadda Leigh-on-Sea, halkaas oo la sheegay in uu ku tooriyeeyay xildhibaan Sir David, oo matali jiray Southend West.

Isla maalintii xigtay dilka, booliska ayaa shaaciyay magaciisa, waxaana lagu dhaqaaqay in dacwad lagu soo oogo.

Ninkan oo heysta dhalashada UK balse asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in uusan horay ugu jirin liiska dadka ay diiradda ku haysay hay’adda sirdoonka Ingiriiska ee MI5.

Waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in ninkani 26 jirka ah uu horey uga qeyb galay barnaamij dowladda UK ay fulisay oo looga hortagayay xagjirnimada.