“Rag Baabuur Wata ayaa Habeen Dhaweyd wiil Aan dhalay Weeraray” Sheekh Maxamed Cali Gadhle

Taariikhdu markay ahayd 11-3-2022, sacaduna tahy 10 habeenimo, wax dhacday in wiil aan dhalay oo ku so socda guriga ay soo weeraren sadex nin oo wata gaadhi yar oo loo yaqanan dukhan oo dhaweye ah kuna hubaysan sodh iyo mindiyo waxanay ka qadeen mobayl wayn oo uu sitay wax isdifaca iskumu dayin wiilku si dhawac iyo dhac anay isugu darin,nasiib wanaag isla markay dhaqaaqen waxa uu qortay lambarkii gadhiga waxaanu tagay saldhig bilays halkii ugu dhawayd una gudbiyay falkii ku dhacay subaxi saldhiga markaan tagnay wax uu qoraal gacansiin u gudbiyay ciidanka tarafiga, muddo daqiiqada waxay ku aqoonsadeen cidda ku qoran mulkiyada gaadhiga.

Haddaba gaadhiga oo la kala iibsaday darteen markii aan la xidhiidhnay nootaayadii lagu iibsaday gaadhiga dhawr cisho ka dib, wax la aqoonsaday cidda imika leh gaadhiga saldhigii ayaa la hadlay kuna amray inuu saldhiga yimaado.waxa kale oo saldhiga yimi dad kale oo sheegana in nimankaa gaadhiga watay ay iyagana dhac iyo dhawacba u gaysteen.

Intaa ka dib saldhigii waxa yimi nin kaaliye ka ah maxkamada degmada iyo askari ka tirsan ciidank socdalka oo sheegtay inay qaraabo la yihiin nimkaa falka dhacaa geystay, waxaanay keeneen saldhiga mobaylkii waanay iska tageen saldhigi wax uu u yeedhay wiilki mobaylka laga qaaday waanu siiyay mobaylkii.

Halkaa markay wax maryan waxaan codsanay anaga iyo dadkii kale in danbiileyaasha iyo gaadhigii la soo qabto,waxanan u sheegnay sax in aanay ahayn in nimanka mobaylka keenay la sii daayo, waayo ma cada inay yihiin kuwii falkan geystay iyo inkale,ka dib waxa aniga ila soo hadlay labadii nin ee mobaylka kenay oo leh mar hadaan mobaylkinii aan idin soo celinay halka kudaaya dacwada aniguna waxaan ku idhi nidhi keena cidii falka gaysatay iyo gadhigii waxay iigu jawaben hadaba idinku donta cidi wax idin gaysatay kadib wax ila so xidhiidhay nin leh anaa habeenka gadhiga wada waxana falka ila fuliyay laba nin oo kale waxaanu igu yidhi sheekh ramadan ayaa soo dhawe na saamaxa waxaan ku idhi hayee kalaya saldhiga.intaa ka dib waxaan ku noqonay saldhigii waxan u sheegay in ninkii gadhiga wadatay iyo kuwii mobilka keenayba ay nala soo hadlayaan lambardodi hayno hala soo qabto laakiin taasi ma suuro galin wax talabo ah cidna lagama qaadin

Hadaba waxaan is waydiiyey

1-bal marka anoo qofkasta oo madaxa gaadhi kara xafiiskasata tagi kar askriga iyo kaliyaa mobalka keenay dacwayn kara madaxda sare ee bilsyaka u dacwon kara

Marka laysoo qaban waayay nimankaa budhcadaa si bilaysku u aqoon sadan ehelkodi u ogadan dhibta ay wadaana u jojiyo bal maxay noqonaysaa xaalada dadka masakiinta ee ay ku dhacdo arintan oo kale

2- mid kale bal marka aan wax talaabo ah laga qaadin ninkii mobilka keenay iyi kuwii falka geystay oo la aqoonsaday maxay tahay ujeedadu ma talo iyo tabar ayay ka noqtay ma cid kale ayaa arinka culays sartay ma wax kale ayaa jira

3 takale hadii danbilayaash la aqon saday lambaradoda lahayo lana soo qaban waayo ma wax la rabaa in dadku suqa isku dilaan.

alle ayaa mahadleh.”