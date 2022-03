Khilaaf soo Kala Dhex Galay Maayar Mooge Iyo Xildhibaanada Galbeedka Hargeysa

Warar ayaa sheegaya inuu khilaaf ka dhex alloosan yahay Maayarka Magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo Xildhibaannada Golaha Deegaanka ee lagga soo doortay Galbeedka Magaalada Hargeysa,kaas oo la sheegay inuu naafeeyey hawlihii shaqo ee Golaha Deegaanka.

Khilaafkan ayaa la sheegay inuu muddo huursanaa ,balse uu hadda sidda foolkanaha qarxay,kaas oo si weyn loogga darreemayo xarunta Dawladda hoose ee Magaalada Hargeysa,waxaana la sheegay in Xildhibaannadu ay u kale safan yihiin beelo, isla markaana ay Xildhibaannadii Beesha Garxajis ay si gaar isku soocdeen oo ay ku daba fayshan yihiin Maayar Mooge,halka Xildhibaannadii Beesha Subeer Awal ay iyana gaar u baxeen,waxaanay arrintani keeni kartaa halis aan la sahashan karrin haddii ay labada garab ay sidan beelaysan u sii kele fadhiyaan .

Dhanka kalene xoggaha ayaa sheegay in khilaafka ka dhex alloosan Maayar Mooge iyo Xildhibaannada Golaha Deegaanka ee lagga soo doortay Galbeedka Magaalada Hargaysa uu saldhigiisu yahay mid la xidhiidha heshiis hoose oo uu la gallay Maayarku Xildhibaannadaas iyo odayaal kale oo deegaankaas ah, kaas oo ahaa in Degmadda ibhaarin Koodbuur lagga dhiggo laba degmo,taas oo uu ballan qaaday Cabdikariin Axmed Mooge,isla markaana uu qorshuhu ahaa inuu soo hordhigo kalfadhiga Golaha Deegaanka,hase-yeeshee uu ku wacad furay oo aanu soo hordhigin kal-fadhigii Golaha,waxaanay arritaas keentay inay ka biyo diidaan oo ay ka cadhoodaan Xildhibaannadii degmaddaas lagga soo doortay.

Sidoo kalene waxa la sheegay in Xildhibaannada lagga soo doortay Galbeedka Magaalada Hargeysa ay go’aansadeen in aanay gebi ahaanba cagta soo dhiggin xarunta Dawladda hoose ee Hargeysa,kuwaas oo la sheegay in aan laggu dhex arrag maal-mihii ugu dambeeyey xarunta Dawladda hoose ee Hargeysa,halka ay Xildhibaannada Beesha Maayarku ay iyagu ka shirbanayaan xarunta Dawladda hoose .

Geesta kalene Ma jiro War si rasmi ah u xaqiijinaaya arrinta khilaafkan oo ka soo baxay dhinacyadda,marka lagga yimaado illo wareedyadaas rasmiga ah ee ee noo xaqiijiyey inuu khilaafkaas uu ka dhex qarxay Maayar Mooge iyo Xildhibaannada lagga soo doortay Galbeedka Hargeysa,kuwaas oo la la filayo inay maal-maha soo socda ka hadli doonnaa arrinta khilaafkan

Isku soo wada xoorriyoo oodi jiidis iyo qaadis waa isla guri geyn’e, waxaynu eegnaa halka uu saldhigto khilaafkaas ka dhex alloosan Maayar Mooge iyo Xildhibaannada Golaha Deegaanka ee lagga soo doortay Galbeedka Hargeysa,waxaanay arrimuhuu kala cadaan doonaan maal-maha iyo Bilaha soo socda.