Hooyo lagu eedeeyay dilka wiil yar oo ay dhashay ayaa la ogaaday in ay xanuunsanayso

MINNESOTA OWN)- Xafiiska xeer ilaaliyaha degmadda Stearns ayaa sheegay in hooyo Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay in ay dishay wiil yar oo ay dhashay ayna wajahaynin hadda eedeymaha lagu soo oogay ee la xidhiidhay dilka wiilkeeda.

Fardoussa Abdillahi oo 27 sanno jirta ayaa la ogaaday in ay xanuunsantahay, sidaa darteedna aanan maxkamad loo taagi karin hadda dilka ay u geystay wiilkeeda.