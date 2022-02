Madaxweynaha JSL Oo Marka Uu Jabuuti Kasoo Laabto Isugu Yeedhaya Madaxda Xisbiyada Iyo Komishanka

Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa in uu degdeg isugu yeedho kulan gaar ahna ugu baaqo Masuuliyiinta Xisbiyada iyo Komishanka Doorashooyinka qaranka marka uu ka soo laabto Jabuuti si ay talo iyo go’aan midaysan uga qaataan xaaladda diyaar garawga Diiwaan galinta Doorashooyinka foodda innagu soo haya wakhti xaaladda Abaareed iyo dhibaatada dhaqaale xumo dalka si weyn u saamaysay.

Madaxweynaha Somaliland oo culays weyni kaga yimid waftigii ka socday beesha caalamka oo wali dalka ku sugan ayaa go’aansaday in daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka uu kala xaajoodo sidii loo dardar galin lahaa go’aan wada shaqayneed oo midaysanna laga yeelan lahaa socodsiinta Tubta hawlaha diiwaan galinta iyo guud ahaan doorashooyinka innagu soo aaddan, waxaana la filayaa in kulankaasi berri oo Salaasa ah ka qabsoomo qasriga Madaxtooyada .

Dhinaca kale kulankii Habeen hore dhex maray Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Musharraxa Madaxweyne ee Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka qabsoomay Guriga Madaxweynaha ayay labada dhinac kaga wada xaajoodeen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii hannaan wada jir ah loogu wada diyaar garoobi lahaa diiwaan galinta cod bixiyayaasha ee doorashada Madaxtooyada.

Kulankan oo martiqaadkiisa Madaxweynuhu lahaa ayaa waxa uu Muuse Biixi Musharraxa WADDANI kala hadlay sidii ay talo uga yeelan lahaayeen soo jeedimaha iyo cadaadiska beesha caalamka kaga imanaya xukuumadda ee ku aaddan dardar galinta arrimaha ka horreeya doorashada oo u baahan si aanu wakhtigu u dhicin in la dardar galiyo waana ta keentay in Madaxweynuhu qaato go’aan uu isugu yeedho dhammaanba xisbiyada Qaranka iyo Madaxda Komishanka doorashooyinka qaranka si ay isula meel dhigaan hawlgal dhinacyada ay khusayso oo dhammi raalli ka yihiin laguna wajaho hawshaasi isku duubni iyo in hareeraha laga wada taagnaado.

Musharraxa Madaxweyne ee xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Cirro waxa uu Madaxweynaha Somaliland u sheegay in uu baahiyo warqadda ay beesha caalamku sidoo kale ka codsadeen oo ah in war-saxaafadeed rasmi ah xukuumaddu ku soo saarto shaacinta arrimaha la xidhiidha diiwaan galinta iyo guud ahaan hawlaha doorashada khuseeya taasi oo ah arrinta ay muddoba xukuumada iyo xisbigeeda KULMIYE ka galgalanayeen balse ay imika ugu dambayn dhinacna u dhaafi kari waayeen.

Komisanka doorashooyinka, xisbiyada qaranka iyo xukuumadda ayaa la filayaa in ay si waafajiyaan go’aamana ka gaadhaan sida ay dalka uga qabsoomi karto wakhtiga loogu talo galay diiwaan galintu maadaama wakhtigan dalku ku jiro xaalad abaareen oo daran iyo duruufo sicir bararka ka dhashay oo xaalad adag galiyey dalka.