Wixii lagu celceliyo run baa loo qaataa ama been fakatay runi ma gaadho. Yaa yidhi shacabka Somaliland ma yaqaaniin mudaharaadka nabadda aha?

Dad waawayn ayaa laga dhaadhiciyay in mudaharaadku yahay rabshad. Waxa lagu celceliyo dadku way aaminaan marka danbe. Maaha rabshad ee waa feker cabir ilbaxnimo ah oo in dadku sameeyaan ay tusaale iyo caddayn u tahay inay yihiin bulsho nabadeed ka baxday qoriga oo u baxday hadalka iyo aragti dhiibashada nabadda ah. Meel aan lagu mudaharaadi karin ilbaxnimo iyo dawladnimo casri ahi kama jirto.