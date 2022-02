Dalka Turkiga Oo ka Guuraya Magaciisii hore Ee Ahaa Turkey Iyo Sababta?

Dalka Turkiga ayaa go’aansaday in uu ka guuro magaciisii hore ee ahaa Turkey, waxa aanu qaramada Midoobey u gudbiyey magaciisa cusub oo ah ‘Türkiye’ iyo qaabka loogu dhawaaqo doono oo ah ‘Turkiye’.

Madaxweyne Rajab Dayib Erdogan ayaa sheegay in magacan cusubi uu sida ugu saxan u meteli karo dhaqanka, xadaaradda iyo qiyamka umadda Turkiga.

Dadka siyaasadaha Turkiga falanqeeya ayaa tallaabadan ku tilmaamay in ay qayb ka tahay wejiga cusub ee uu madaxweyne Erdogan doonayo in uu u dhigo dalkiisa oo dadaal ugu jira in uu ka mid noqdo dalalka ugu dhaqaalaha, cududda iyo diblumaasiyadda culus dunida.