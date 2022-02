Warar Dheeraad Ah Nin Ciraaqi ah Oo Jaceyl Dartiis U Dilay Gabadh Soomaali ah

Nin u dhashay dalka Ciraaq kuna noolaa dalka Malaysia ayaa dilay gabadh Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Dahabo Cumar, kaddib markii gabadha ay ninkaasi ka diiday xidhiidh jaceyl iyo mid guur uu usoo bandhigtay.

Booliiska dalka Malaysia ayaa sheegay in ninka dilka geestay oo 25-sano jir ah iyo gabadha Soomaaliyeed uu dilay ay kawada shaqeyn jireen hal goob oo maqaayad ah, waxaana ninkan dilka u adeegsaday mindi.

Amal Maxamed Siciid oo ah qunsulka Safaaradda dowladda Soomaaliya ku leedahay Malaysia ayaa warbaahinta u sheegtay in booliiska wadaan baadhitaano dheeraad ah oo ku aadan kiiska dilka gabadha Soomaaliyeed loo geystay.

Waxa ay sheegtay qunsulka in ninka Ciraaqiga ah ee gabadha Soomaaliyeed dilka u gaystay uu ka dalbaday xidhiidh guur, hase-yeeshee ay arrintaa ka diiday taa oo loo malaynayo inuu sababay falka dilka ah.

Qunsulka ayaa sidoo kale sheegtay in ehelada iyo asxaabta gabadha la dilay u sheegtay in marar badan ninkan uu ugu hanjabay in uu dili doono sababo la xidhiidha in ay ka diiday guurka iyo xiriirka uu ka dalbaday.

Ugu Dambeyn qunsulka ayaa sheegtay in ay xoogga saari doonaan sidii gabadhaasi Soomaaliyeed cadaalad u heli laheyd, waxa ayna cadeesay in aan la aasi doonin meydka Dahabo Cumar inta baadhitaanka kiiskan laga soo gabagabeenayo.