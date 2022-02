Dawladda Ingiriiska oo war cusub kasoo saartay codsigii Aqoonsiga Somaliland, Shuruudo culusna ku xidhay!!

Dawladda Ingiriiska Oo Shuruud fudud ku xidhay in si rasmi Dood looga Furo Aqoonsi Ay Siiso Jahmuuriyadda Somaliland.

Dawladda Ingiriiska, ayaa ka soo jawaabtay codsi ay u gudbiyeen muwaadiniin reer Somaliland ah, kuwaas oo ku codsanayey in Somaliland aqoonsi ka hesho dawladda Boqortooyada Ingiriiska.

In ka badan 10 kun oo qof oo reer Somaliland ah oo saxeexay dalab (Petition) lagu doonayey aqoonsi ay hesho Somaliland, ayaa waxa ka soo jawaabtay xafiiska arrimaha dibedda iyo Barwaaqo sooranka ee Ingiriiska, waxaanay sheegeen in ay qiimeeyeen codsiga soo gudbiyey ee lagu dalbanayey aqoonsiga Somaliland, waxaanay sheegeen in ay Somaliland ula macaamilaan si toos ah oo uu ka dhexeeyo xidhiidh wanaagsani, balse aanay u aqoonsan weli dal madax bannaan.