Somaliland oo Shaacisay Inay Diyaarisay Qorshe Lagu Yaraynayo Dilalka Saraakiisha Ciidanka

Xukuumadda Somaliland, ayaa markii ugu horaysay shaacisay inay diyaarisay qorshe la doonayo in lagu yareeyo dilalka ay isku gaystaan ciidamada dowladda Somaliland.

Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Somaliland ee gobollada Bariga, Gaashaanle sare Ismaaciil Aw Cali Faarax (Casayr), ayaa sheegay in qorshahaas uu dhigayo in Askariga Dila Askari kale in markaaba la raaciyo oo la qisaaso.

Gaashaanle Casayr, ayaa sheegay inay saxeexyo ka sugayaan Madaxweynaha Somaliland iyo Taliyeyaasha Ciidamada Qaranka iyo Booliska si tallaabadaa loo qaado, islamarkaana looga hor-tago dilalka Saraakiisha iyo Ciidammada kale ee Somaliland.

“Ninka dablaha ah iyo ninka ugu sareeya nin walba waa xeer beegti Ciidanka Qaranka, markaad eegto ama xukunto ama aad dhex gasho, laakiin baryahan dambe waxaa dhacay dhacdooyin badan oo Ciidanka ka dhex dhacay, waxaad ogaataan anagu sharciga ayaanu qaabilsan nahay, waxaa dhacday wakhti wakhtiyada kamid ah ayaa nin kornayl ahi wuxuu dilay nin kornayl ahaa, shantii galabnimo ayaa la isla aasay, Geelle ayaa markaas Maxkamadda haystay, imika waxaanu wadnaa in sarkaalka sarkaalka dila, ama askariga askariga dila in aan la aasin ilaa lala aaso,” ayuu yidhi Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Somaliland ee gobollada Bariga, Gaashaanle sare Ismaaciil Aw Cali Faarax (Casayr).

“Arrintaas waxay imanaysaa markay Xukuumadda waraaquhu gaadhaan, Madaxweynaha, Taliyaha Ciidanka Qaranka, Taliyaha Ciidanka Booliska, ama dhammaan ciidamada oo dhan markay gaadho waxaa iman doonta inay saacado qaadan doonto xukunkoodu, Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa ‘kal baqa ayay leedahay ee kal xishooda ma leh’, haddii uu dilku batana fashil baa imanaya.”

Geesta kale, waxa uu ku baaqay inay ciidamada iska taxadiraan, islamarkaana tababarkooda lagu daro habkii loogu wacyi-gelin lahaa dhacdooyinka soo noqnoqday oo bilihii u dambeeyay ku badnaa Somaliland.

“Ciidamadu markay lix bilood ama shan bilood joogan in tababar la galiyo ayay u baahan yihiin, ninka Sarkaalka ah ama Askariga ah wixii xun baa laga tuuraa, wixii wanaagsan baa la faraa, marka lagu cel-celiyo waxaa iman doonta inuu qofku fahmo.” Ayuu yidhi Gaashaanle Ismaaciil Aw Cali Faarax (Casayr).