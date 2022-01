Saddexdan qodob ayaan gaar ula baxay Doorashada uu xildhibaanka (Gavin Williamson)

3. “waxaan doonayaa in aan tusaale usoo qaato waddankii aan ku dhashay ee Bangladesh. Dawladdii Ingiriiska ee markaa jirtay waxa ay si toos ah u taageertay gooni isu taagga waddankii aan ku dhashay ee Bangaldesh oo markaa hagankiisii madax bannaanida kula jiray waddanka Pakistan. Dawladda Ingiriisku may odhan Pakistan ha go’aamiso gooni isu taagga Bangaladesh. Wasiirku miyaanu arkayn wax lala yaabo in ay tahay taa caksigeeda in immika la qaato, oo la yidhaa Somaliland iyo Somalia iyagu ha dhammaystaan hawlohooga.”

(Wasiirka ay la hadlaysaa waa Wasiirka arrimaha Yurub ee dalka Ingiriiska Chris Heaton-Harris oo golaha ku sugnaa, su’aalana arrinta Somaliland laga wayddiiyay.)