Dawladda hoose ee Hargeysa oo Digniin Adag dul dhigtay Qaar ka mida Wadayaasha Gaadiidka

Dawladda hoose ee degmada Hargeysa, ayaa digniin adag dul dhigtay dirawaliinta gaadiidka yar yar ee Tagaasiada loo yaqaano, kuwaasi oo ay uga digtay in ay sameystaan waraaqo cashuureed been abuur ah.

Waxaa sidoo kale ay masuuliyiinta dawladda hoose shaaca ka qaadeen in qaar ka mida dirawaliintaasi lagu qabtay iyaga oo sameystay waraaqahaasi been abuurka ah.

1. In Digniin adag loo diro dhamaan cidkasta oo lagu qabto in ay samaysatay waraaq cashuureed been abuur ah, gaar ahaan waxay digniintani ku socotaa gaadiidlayda ku shaqaysta adeega qaadista dadwaynaha (TAXI) oo qaar ka mid ah lagu qabtay in ay samaysteen waraaq cashuureed been abuur ah.