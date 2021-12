Puntland Oo war Kasoo Saartay Dagaalka Boosaaso

Dowladda Puntland ayaa ku eedaysay Agaasimihii xilka laga qaaday ee PSF Maxamuud Cismaan Diyaano in uu hurinayo colaad ka dhacda Boosaaso.

War ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Agaasimihii hore PSF uu si aan kala sooc lahayn magaalada Boosaaso ugu duqaynayo hoobiyaal kamid ah hantida hay’addaas PSF.

“Dowladda Puntland waxay caddeynaysaa in Agaasimihii hore ee PSF uu hurinayo colaad ka dhacda Magaalada Boosaaso, asagoo si aan kala sooc lahayn Magaalada ugu duqeynaya hoobiyaal ka mid ah hantida PSF”

Dowladda ayaa sheegtay in ay wakhti siinayso dadaallada loogu jiro in si nabad ah lagu dhammeeyo colaadda ka jirta Boosaaso.

“ Dowladda Puntland waxay ku celinaysaa in ay wakhti siinayso dadaalada loogu jiro in si nabad ah lagu dhammeeyo xaaladda Boosaaso” ayaa lagu yidhi Warkaas.

Labada dhinac ee dowladda iyo PSF ayaa shalay ku dhawaaqay xabbad-joojin inkastoo aysan dhaqan-gelin islamarkaana dib dagaal uga qarxay magaalada Boosaaso.