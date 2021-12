Dagaalkii Ugu Cuslaa Oo Ka Dhex Qarxaya Xukuumadda Iyo Xisbiyada Mucaaridka, Mooshinka Furista Ururrada Iyo Xaaladda Golaha Wakiillada

Waxa mar kali ah cirka isku shareertay xaraaradda siyaasadeed ee Somaliland kadib markii Mooshin siyaasadeed oo culus oo ay ku saxeexan yihiin 28 Xildhibaan oo u badan kuwa Muxaafidka ah ee u janjeedha dhinaca Madaxtooyada Somaliland shalay la hor keenay Fadhiga Golaha Wakiillada.

Mooshinkan oo ay xukuumadda Somaliland iyo xisbigeeda KULMIYE dabada ka riixayaan sida ay ku doodayaan xisbiyada Mucaaridka ahi ayay xildhibaannadan ku saxeexani ku sheegeen in uu yahay mooshin ay ku dalbanayaan in si degdeg ah Golaha Wakiilladu u meel mariyo Xeerka Nidaamka Ururrada iyo Axsaabta Siyaasadda Xeer Lr. 14/2021 oo ay hore Golayaasha sharci dejintu u ansixiyeen wax ka baddalkiisa sidoo kalena Madaxweynuhu Golaha Wakiillada kusoo celiyey. Xildhibaannadaasi KULMIYE u badnaa ayaa sheegay in xeerkani dhaqan gal yahay oo aan loo baahnayn in Goluhu wakhti kale ku lumiyo ee sidiisa loo sii daayo. Waxaanay sheegeen in diiwaan galinta ururrada siyaasadu uu furmayo Bisha lixaad ee innagu soo aaddan ee sannadka dambe.

Xildhibaan Eng Xirsi Cabdillaahi Xirsi oo ku hadlay afka xildhibaannada mooshinka keenay ayaa warbaahinta u sheegay in ay gudanayaan waajibkooda shaqo isaga oo beeniyey in madaxtooyadu saamayn ku leedahay arrintan mooshinka waxaanu yidhi: “Ujeedada mooshinkan waa in la dhaqan galiyo wax ka baddalkii iyo kaabistii golaha wakiilladu ay ansixiyeen Golaha Guurtiduna hore isna u ansixiyey, madaxweynaha loo geeyey, xafiiska madaxweynahana wakhtigiisii uu ku dhacay markaana dastuurku uu xaq u siinayo in golihii soo gudbiyey ay dhaqan galiyaan. Taasi ayaanu golaha ka soo hor jeedinay oo aanu rajaynayno in ay sidaasi ku faafto” ayuu yidhi Xildhibaan Eng Xirsi Cabdillaahi Xirsi.

Markii haddaba xaaladdani soo baxday waxa shalay illaa xalay shir doceeyo u bilaabmeen xisbiyada qaranka gaar ahaan xisbiyada Mucaaridka ah oo ka arrinsanaya bambadan xisbiga KULMIYE shalay ku soo dhex tuuray Golaha wakiilada iyaga oo qaar ka tirsan xildhibaannada Mucaaridka ahi ku doodayaan in xaaladda mooshinkani yahay mid doorasho diid ah oo ay xukuumadda iyo xildhibaannada taabacsani kaga galgalanayaan in doorashadu wakhtigeeda ku dhacdo. Shir-doceedyadan shalay illaa xalay u socday xisbiyada ayaa la isugu xamaan urursanayaa sidii qolona mooshinkaasi u difaaci lahayd qolada kalena ay meesha uga saari lahayd iyada oo aan la ogayn tallaabada shir-guddoonka Golaha Wakiillada oo Mucaaridka ahi ay qaadan doonaan.

Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Mudane Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo isagu ka soo jeeda xisbiga WADDANI ayaa shalay markii uu mooshinkan qabtay waxa uu hadallo kooban ku yidhi in mooshinkaasi uu qabtay arrinta Xeerka Nidaamka Ururrada iyo Axsaabta Siyaasaddana ay gacanta ku hayaan garyaqaannada Goluhu sida ugu dhakhsaha bandanna ay Gole weynaha ugu soo war celin doonaan marka ay ka soo sameeyaan tafsiir sharci.

Isku soo wada duuboo waxa aan la ogayn illaa hadda tallaabadan mooshinka ah ee Madaxtooyadu soo badhi taartay iyo sida ay dhinaca kale ugu muuqato mid doorashada wakhtigeeda doonaysa iin ay ku qabato arrintaasi oo ah mid mugdi badan oo siyaasadeed ku gedaaman yahay lana filayo in ay wakhtigeeda kala caddaadaan arrimuhu. Waa kale oo arrin xiiso leh noqonay markii liiska xildhibaannada mooshinkan ku saxeexan lagu dhex arkay xildhibaanno mucaaridka ka tirsan.