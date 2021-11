Muxuu Daaran yahay Safarka Madaxweynaha Dawllad Deegaanku Kusoo Gaadhay Somaliland?

Wafti uu Horkacayo, Madaxweynaha Dawllad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, Mustafe Muxummed Cumar, oo Maanta Soo Gaadhay Somaliland ayaa Lagu Sheegay in ay Ku kooban Yihiin Golihiisa Dawllad Deegaanka iyadoo, aanay jirrin Ama aanu Wakhtigu u Saamaxaynin in ay Weheliyaan Dawllada Federaalka Saraakiil Ka Socda Sidii Marar badan, oo hore dhacdey Sababtoo ah Wakhtigan Federaalka Itoobiya Wuxuu kujiraa Xaalad aan Masuul Katirsani heli Karin Fursada noocaas ah.

Madaxwayne Mustafe, isagoo u Muuqda in uu Wakhtigan Kusoo gaadhay Somaliland Xidhiidhka u Dhexeeya isaga iyo Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi Hogaaminayo, oo aad isugu Dhawaayeen Mudooyinkii Dambe, Waxa uu sheegay in uu Somaliland u Yimmid Sidii ay u Xoojin lahaayeen Labada Dhinac (Somaliland), iyo (Dawllad Deegaanku), Arimaha Islaadhiga Amaanka, oo uu Carabka ku dhuftey, iyo dhaqaalaha Iyadoo ay Hadalkiisa ka Muuqato in uu Xusey in Isabdelkii isaga Maamulkii ka horeeyay Kadib, uu Xidhiidhka Labada Dhinac Ka Wanaagsan yahey kii Awal hore taas oo macnuhu u Muuqdo in aanay Marnaba Suurtagal aheyn in Maamulkii ka horeeyay ee Cabdi Iley, aanu lahayn Kalsoonida Noocan ah iyadoo ay jirtey in aanu Somaliland Marnaba kasoo Talaabin Xuduuda Tog-Wajaale.

Sikasta oo ay Tahey Madaxweyne Mustafe Cagjar Waxa uu hoosta ka Xariiqey in uu Ku Socdo Kalsoonidiisa Shakhsiga ah, isagoo Maanta Maraxlada Ka taagan Dalka Itoobiya Matelaya, Dawladiisa, Waxa uu Somaliland lala hadlayaa Waxa ay u Muuqataa Haddii Xaaladu is badesho in ay isaga Shakhsi ahaan ula Muuqatey Halka kaliya ee Dawllad Deegaanku kula Eelan Karraan Arimaha Waaqiciga ah, Si looga badbaado, Dabka ka baxaya Gudaha Itoobiya, iyadoo Madaxweyne Muuse Biixina, uu Yeelan Karro Kalsoonida ah in Xukuumadiisu ku Dhiirato, in ay Dawllad Deegaanka ka Difaacaan, Wixii Halis ku ah Amaankooda, ee Ka baxsan Awoodooda, arimahaa ayaa ugu Muhiimsan Socdaalka Madaxweynaha Waxaana la filayaa in ay Saacadaha Soo Socda Kulan dheer Wada qaadan Doonaan.

@Cabdiraxmaan Hiiraan