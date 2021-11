Somaliland: War Dhiilo Xambaarsan oo ka soo yeedhay Golaha Guurtida

Xildhibaan ka tirsan Golaha Guurtida Somaliland, ayaa maanta shir-jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa ku sheegay in isticmaalka Maandooriyeyaasha Khamriga iyo Xashiishaddu ay halkii ugu sarreysay ka marayaan dalka, waxaanu ku dooday in saddexda sanno ee soo socday laga cabsi qabo in maandooriyeyaashani saameeyaan qoys kasta oo gudaha Somaliland ku nool.

Hadalka Xildhibaankani sheegay oo aanu ku ladhin wax xaqiiqo ah oo uu ku daliishaday dooddiisa, ayaa ku soo beegmaya xilli ay xukuumadda Somaliland dhaqan-gelisay xoojin iyo wax-ka-beddel lagu sameeyey xeer-ciqaabeedka lagu xukumo Dadka lagu qabto maandooriyeyaasha, taas oo suurta-gqlisay inay hoos u dhacaan isticmaalka iyo ka-ganacsiga maandooriyeyaashu.

Hadalka Xildhibaanka ka daawo Muuqaalka Hoose