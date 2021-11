Masuuliyiinta Gobolka Daad Madheedh Iyo Kuwa Degmada Oodweyne Oo Booqday Dugsiga Hoose /Dhexe Ee Harag Waafi.

Guddoomiye ku xigeenka gobolka Daad Madheedh oo ay weheliyaan Maayir ku xigeenka degmada Oodweyne,Xoghayaha dawladda hoose ee Oodweyne iyo xubno ka tirsan Golaha deegaanka ee degmada Oodweyne ayaa maanta kormeer indho indhayn ah ku tegay Dufsiga hoose /Dhexe ee Harag Waafi.

Ugu horeyn waxa masuuliyiintan warbixin dugsigaasi ka siiyey maamulaha dugsiga Harag Waafi Cabdi Axmed Ciise, waxaanu tilmaamay in dugsigaas dayac tir balaadhan lagu sameeyey, isla markaana waxyaalo badan lagu bedelay, waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay kuraasta iyo miisaantu ay waqtigan ku yar tahay.

Cabdixakiim Axmed Ibraahim oo ka tirsan Xubnaha Golaha Deegaanka ee degmada Oodweyne,Xoghayaha Fulinta dawladda hoose ee degmada Oodweyne Cabdiqani Caagane iyo Guddoomiye ku xigeenka gobolka Daad Madheedh Maxamuud Cali Axmed (Jubba) oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay in kormeerkoodani salka ku hayey dardar gelinta waxbarashada gobolka Daad Madheedh,waxay sidoo kale cadeeyeen in ay sannadkan hore uga sameeyeen dugsigan mashaariic laga maal geliyey mashruuca JPLG-ga ,iyaga oo sidoo kalena balan qaaday in wixii baahiyo ah ee ka jira dugsiga hoose/Dhexe ee Harag Waafi ay wax ka qaban doonaan.