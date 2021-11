Abiy Axmed oo si adag uga hadlay Dagaalka Tigrey baaq deg deg ahna u diray Shacabka

Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa guulo waa weyn ka sheegtay dagaalka xoogan ay ciidamada federaalka Itoobiya kula jiraan jabhada TPLF ee ku xoogan waqooyiga dalka Itoobiya.

Abiy Axmed ayaa sheegay in ciidamada federaalka in ay ku guuleesteen bur burinta cadawga Itoobiya , waxa uuna shaaciyay in ay sii xoojinayaan howlgalka ka dhanka ah cadaw uu tilmaamay in ay doonayaan in dalka bur buriyaan.

” Waxaan ku guuleysanay inaan burburino Cadawga’ waxaana sii wadaynaa guulaha aan ka gaareyno’ kuwa Raba inay dalkeena burburiyaan” ayuu yidhi Ra’isul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.

Ra’isul Wasaaraha Itoobiya ayaa ugu baaqay Shacabka Itoobiya in ay dagaal hor leh u diyaar garoobaan ayna hubka qaataan si ay ugu soo biiraan dagaalka ka dhanka ah Jabhada TPLF.

Baaqa kasoo yeeray Ra’isul Wasaaraha Itoobiya ayaa kusoo aadaya xili ciidamada taabacsan Jabhada TPLF ay qabsadeen magaalooyin istaraatiiji ah oo kuyaala gobolada Amxaarada iyo Anfar.