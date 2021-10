Maxaa Ka Jira In Shirkadda Facebook La Ganaaxay Lacag Dhan 600 Milyan ?

Hay’adda Tartanka iyo Suuqyada Ingiriiska (CMA) ayaa Facebook ku ganaaxday lacag u dhiganta 600 milyan, taas oo loola jeedo in Facebook uu si ula kac ah u jabiyay xeerarka maamulka.

Waxay dhammaantood ku saabsan yihiin iibsiga Facebook ee adeegga Giphy 2020. Markii heshiiska lagu dhawaaqay, CMA waxay soo saartay amar taas oo macnaheedu yahay in shirkadaha isku biiraya ay tahay in si gaar ah loo ilaaliyo oo la tartamo ilaa laga soo afjarayo baadhitaanka tartanka, wax ay CMA sheegeyso in Facebook ma samayn.

Facebook ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa inuu ku guuldareystay marka ay timaado bixinta wararka iyo macluumaadka ku saabsan heshiiska.

CMA waxay aaminsan tahay in habdhaqanka Facebook uu wiiqay awoodda maamulka ee ka hortagga, la socoshada iyo sixitaanka wixii dhibaato ah.

Facebook ayaa beenisay eedeymaha waxayna sheegtay in khilaafku uu ku saabsan yahay tafaasiil halkii aan la cusbooneysiin lahayn maamulka.