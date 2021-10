Xildhibaan Barkhad oo Luuqad adag ugu jawaabay Raiisal wasaaraha Somaaliya

Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo kamid ah golaha Wakiillada Somaliland, ayaa ka hadlay dadkii Somaliland ay maalmo ka hor Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool ka soo masaafurisay, kuwaasi oo soo jeeda Koonfurta Soomaaliya.

Xildhibaan Barkhad, ayaa ku eedeeyey Raysal Wasaaraha Soomaaliya, inuu naxli iyo munaafaqad kula dhex wareegayo umadda Somaliland, isaga oo ku tilmaamay inuu siyaasadaynayo arrimaha dadkii laga saarayey Laascaanood.

Af-hayeenka Xisbiga WADDANI, mudane xildhubaan Barkhad Batuun, ayaa sidoo kale sheegay in ay Xisbi ahaan taageersan yihiin in ay Xukuumadda Somaliland sugto ammaanka Laascaanood.

Waxaa kale oo uu intaas ku daray in dhibta Laascaanood ka dhacaysay cidda dhibanaha koobaad ka ahayd ay ahayd xisbiga WADDANI.

Xildhibaan Barkhad Batuun, isaga arrimahaasi ka hadlaya waxaa uu yidhi “Naxli ayuu ku waa raysal wasaare reereed ee maaha Raysal wasaare Dawladdeed, hadalladiisu naxli ayey ahaayeen, waxaan leeyahay munaafaqada aad doonayso in aad ka dhex dhaliso ummada Somaliland iyo ummada Soomaaliyeed, maaha mid shaqaynaysa dadkaas dhibaatada ay ka soo qaxeen ayaad wax ka qaban lahayd”

Xildhibaan Barkhad waxaa uu ku eedeeyay Raysal wasaare Rooble, in aanu dhiiga dadka reer Muqdisho dhibayn, isla markaana looga baahan yahay in uu wax ka qabto qaraxyada Muqdisho haddii uu cid wax u qabanayo. “Rooblow haddii aad cid wax u qabanayso Qaraxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadkaasi soo qixiyay ayaad wax ka qaban lahayd, nidaam xumada Muqdisho ka jirta ee Taandhooyinka la isku dooranayo ayaad wax ka qaban lahayd, shacabka dhibaataysan ee gawraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee bartan soo magan galay, marka horeba kaamay yimaadeen haddii ay nolol adiga ku bidayaan, adiguna waadigii Hargeysa nabada iyo nolosha ku haystay ee joogay, waadigii bulshada reer Somaliland ku dhex noolaa, cid cunfi iyo cuqdad ku haysay may jirin.

Waxaan ku leeyahay cunfiga cuqdada aad dadka ku kala dhex abuuraysa waa taa aad maanta Muqdisho ku baabi’inayso, waata taariikh xumada maanta aad ku leedahay, inaad ka waantowdo ayaa kuu fiican, isku liska umadda aad isku lisayso”

Barkhad ayaa laamaha ammniga Somaliland ku taageeray inay ku sugaan amniga Magaalada Laascaanood oo uu xusay inay ku bateen falal amni darro oo lagu dilay Xildhibaan ka tirsanaa Golaha deegaanka iyo haldoorka Magaaladaas, kana mid ahaa Xisbiga WADDANI.

Xildhibaan Barkhad isaga oo hadalkiisa sii wata waxaa uu intaas ku daray.“Somaliland, waxaa saldhig u ah nabadgelyada, waxa aan xildhibaanka ku ahay, waxa shacabku nool yahay, waxa aynu dunnida ka iibina waa nabadgelyo, Laascaanood mushkilada ka dhacaysay ee soo noq noqontay ee dilalka joogtada ah dhibanaha koowaad cidda ka ahayd waxa uu ahaa xisbiga WADDANI, dilkiii ugu danbeeyay ee Laascaanood ka dhacay waxaa uu ahaa guddoomiyihii xisbiga WADDANI ee gobolka Sool, isaga oo sidoo kale ahaa xildhibaan golaha degaanka ka tirsan.

Markasta ka xisbi ahaan ka umad ahaan ka xildhibaan ahaan, waxaa aanu taageer sanahay in la sugo nabada Somaliland, in ummada nabadeeda loo ilaaliyo, laamaha amniga, waanu ku garab taaganahay ilaalinta nabadgelyada Somaliland iyo Qaranimadeeda haddii aanu nahay xisbiga WADDANI.”