Nin dilaa Ah Oo 35 Sanadood la raadinaayey oo markuu dhintay la ogaadey ciduu ahaa!

Muddo tobonnaan sanadood ah dambiyada uu gaystay dilaaga aan naxariista lahayn ayaa waxaa baarayay waaxda dambiyada ee Paris .

Hasayeeshee haatan askari hore uga tirsanaan jiray booliska sida milateriga u tababaran ayaa la sheegay inuu qirtay inuu ahaa dilaaga loo yaqaannay Le Grêlé – ninkii wajiga tushtushta ku lahaa – ka hor inta uusan dhiman.

Maydka dilaaga ayaa waxaa laga helay guri kiro ah

‘Nin aad isu huba’

Mr Saban ayaa rumaysan in dilaaga uu wax walba u sameeyay si uu u xaqiijiyo in dhiiggiisa hiddasidaha ah uusan uga tegin goobaha fal dambiyeedyada. Hasayeeshee haatan huwiyaddiisii waa la shaaciyay oo waxa uu doonayaa in dambiyadii aanan xalka laga gaarin in dib loo furo taas oo aanan waligeed la adeegsan dhiigga hiddasidaha.