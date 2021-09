Madaxweyne Muuse Biixi oo Xisbiyada Mucaaradka ku hambalyeeyay Guushii ay ka gaadheen Doorashooyinka

Hargeysa (OWN)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa xisbiyada mucaaradka Somaliland ugu hambalyeeyeen guulihii ay ka gaadheen doorashooyinkii isku sidkanaa, isagoo sheegay in Somaliland dimuquraadiyadda kaga duwan tahay waddamada kale ee Geeska Afrika.

Madaxweynaha ayaa sheegay in guul ay Somaliland u tahay in madaxda axsaabta kala duwani ay goob kasta wada joogaan, isla markaana tar tamaan, kala badiyaan, haddana is ku hambalyeeyaan.

”Waxan aad ugu mahadnaqayaa xisbiyada mucaarad ka ah, in ay soo adkaysteen, doorashadii adkayd ay soo galeen waliba guulo ay gaadheen waan ugu hambalyaynayaa, oo maanta xilkii ila wadaagaan, wax fiican in aad keentaan baan idinku dhiirinaya dalkana aan wada dhisno,” ayuu yidhi Madaxweyne Muuse Biixi.

Madaxweyne Muuse Biixi isaga oo hadalkiisa sii wata waxaa uu intaas ku daray.”In badan oo jaar keena ah ayaan intaa haysan, mucaarad iyo muxaafad waa wada Somaliland, waxa laysku hayaa waa anaa kugu dhaama talada iyo anaa kugu dhaama, waa in yoolkeenu ahaado Somaliland mid ah, Somaliland walaalo ah, Somaliland aan kala qo qobnayn”

Madaxweynaha Somaliland iyo madaxda axsaabta mucaaradka Somaliland ayaa ka wada qayb galay, xaflada qalinjabinta dufcadii 19-aad ee ka baxda Jaamacadda Hargaysa, oo ka kooban 1,157 arday oo dhamaystay herarka kala duwan ee waxbarashada jaamacadda.