Israel oo Mareykanka siisay digniin ah inaanu dhaleecayn Masar iyo Sacuudi Carabiya + Sababta

Tel Aviv (OWN) – Saraakiisha Israel ayaa uga digay dhiggooda Mareykanka inay aad u dhalleeceeyaan arrimaha xuquuqda aadanaha ee Masar iyo Sacuudiga, ayaga oo ka walaacsan in taasi ay dalalkan ku qasbi karto inay Xidhiidh dhow la yeeshaan Iran, Russia iyo China, waxaa sidaas ku warramay wargeyska Times of Israel.

Ilo-wareedyo ayaa u sheegay wargeyska in saraakiisha Israel ay marar badan u sheegeen maamulka Biden in dhalleeceyn xooggan oo ka dhan ah Masar iyo Sacuudi Carabiya ay saameyn ku yeelan karto dadaal goboleedyada looga hortagayo Iran.

Ilo-wareedyada ayaa intaas ku daray, in inkasta oo maamulka Biden uu weli sii wado hadallada lagu xoojinayo Xuquuqda aadanaha dibedda, haddana “uu illaa hadda ka fogaaday inuu waxyeeleeyo Xidhiidhka Mareykanka ee Qaahira iyo Riyadh.”

Israel ayaa u aragta Masar iyo Sacuudi Carabiya tiirar carbeed oo dhex-dhexaad ah, oo ay dooneyso inay u kaashato loolanka Iran,

waxana lagu warramay inay horey ugu ololeysay taageero dhaqaale oo Mareykanku uu siiyo labadan dal.

Hase yeeshee, digniinta Israel ee ku saabsan in Shiinahu uu gobolka kala wareegi karo Mareykanka, ayaa imaneysa ayada oo Israel dalkeed ay kusoo dhowaaneyso Beijing.