Amaanka Iskuulka Abaarso Iyo Jaamacadda Barwaaqo Oo La Adkeeyey

Amaanka iskuulka Abaarso oo ku yaal dulleedka Magaalada Abraaso,ayaa si weyn loo adkeeyey,kaas oo la geeyey ciidamo kale duwan,kuwaas oo sugaya amaanka iskuulka iyo ardayda,waxaana la sheegay in aanay ciddi u soo dhawaanayn karrayn iskuulka.

Ciidamo kale duwan ayaa la sheegay in ay amaanka iskuulka abaarso sugayaan , kuwaas oo gaadiidka ay wataan waalidiinta meel dhexe is baaro u dhigtay,isla markaana ku baadhay gaadiidka iyo dadka,kuna war gelinaya in aanay halkaas dhaafi karrin,iyadoo ay ku amrayaan in baabuurta bartaas lagu baarkin gareeyo,isla markaana maamulka iskuulka ay kula hadlaanTelefoonka oo hawlaha ay u socdaan sidaas lagu dhammaynayo wixii fudud,haddii kale oo uu maamulka iskuulku yidhaah soo daayay,waxa la sheegay inay cabaar sii lugaynayaan, maddaama oo ay kale fog tahay halka baabuurta laga dhigay iyo iskuulku .

Dhanka kalene waxa la sheegay in Jaamacadda Barwaaqo oo ku taal duleedka waqooyi ee Magaalada Hargeysa in iyana amaankeeda la adkeeyey,isla markaana ciidamo la geeyey,kuwaas oo sugaya Jaamacadda amaankeeda,waxaana xusid muddan in ay billaabantay diiwaangelintii ardayda cusub ee sannadkan ay qaadanayso Jamaacaddu.

Jamaacadda Barwaaqo iyo iskuulka Abaarso ayaa muddooyinkii u dambeeyey si weyn loo haddal hayey iyadoo dadka qaar ay dhalliilo ujeedinayeen, halka ay kuwo kalena ka difaacayeen,balse hadda ayaa la sheegay in amaankooda si weyn loo adkeeyey.