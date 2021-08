Muwaadin Soomaali ah oo shil Gaardhi Ku Geeriyooday Xilli Uu ka cararaayey Rag hubeysan Dalka Koonfur Afrika

Muwaadin Soomaali ah oo shil Gaardhi Ku Geeriyooday Xilli Uu ka cararaayey Rag hubeysan oo Burcad ah Gobalka Eastern Cape oo ku yaalla Dalka Koonfur Afrika.

Alla u Naxariistee Cabdirahman Xasan oo ku magac dheeraa (Carab Xasan) ayaa gaadhi uu ku dilay/ku jiiray wadada R75 ee isku xidha Magaalooyinka Despatch iyo Port Elizabeth .

Warar aan helnay ayaa sheegaya in muwaadinka geeriyooday uu ka cararay rag hubeysan oo rabay in ay dhacaan gaadhi uu lahaa oo noociisu ahaa Quantum waliba nooca panel van.

“Inta aanay so gaadhin burcada ayaa la sheegay in marxuumka uu gaariga wadada dhinaceeda ku baakimay kadibna wuxuu isku Dayay in wadada highway-ga uu ka gudbo hasa ahaate gaadhi ayaa ku yimid oo dilay/jiiray”

Geerida Carab, waxaa eheladiisa u xaqiijiyay darawalkii waday gaadhiga dilay ama jiidhay marxuumka kaasi uu markii uu gaadhiga ku dhuftay joojiyay kadibna telephone-ka jeebkiisa ka so bixiyay wacay numbaradii ugu dambeeyay sidaasne uu ugu sheegay in qofka mobeilka lahaa uu gaadhi ku dhacay uuna geeriyooday.