Cadho ka dhalatay hadallo ku saabsan Dumarka oo ka soo dulduulay Haweenayda Madaxweynaha ka ah Dalka Tanzania.

Madaxweynaha dalka Tanzania ayaa lagu canbaareeyay hadal ay ku sheegtay in dumarka kubadda ciyaarada ee waddankaas ay leeyihiin “xabad fidsan” iyo in aysan lahayn qurux lagu guursan karo.

Samia Suluhu Hassan ayaa hadalkan carada weyn dhaliyay jeedisay xilli ay martigalineysay kooxda kubadda cagta ee ragga ee ay da’dooda ka hooseyso 23-ka sano. Waxay ciyaartoyda ku qaabishay xarunta madaxtooyada ee magaalada Dar Es Salaam.

Samia oo 61 jir ah waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee abid madaxweyne ka noqota Tanzania.

Dhawaan la sheegtay in ay jiraan dad ka shaki qaba inay madaxweyne noqon karto, maadaama ay dumar tahay.

“Xitaa shaqaalaha dowladdeyda ayaa markii ugu horreysay igu diiday haweennimo, balse durbadiiba way aqbaleen hoggaankeyga,” ayay tidhi Ms Samia.

Hase yeeshee hadalkeeda ugu dambeeyay ayaa aad loogu dhaleeceeyay.

“Hadalka ay madaxweyne @SuluhuSamia ka sheegtay dumarka kubadda cagta ciyaara waa mid bahdil ku ah dhammaan haweenka,” ayay tidhi Catherine Ruge, oo ah madaxa garabka dumarka ee xisbiga mucaaradka, Chadema, horayna usoo noqotay xildhibaan.

Haweeneyda sameysa cilmi baarista jinsiga iyo caafimaadka maskaxda, @Sajokm, ayaa iyaduna sheegtay in ay aad “uga naxday” hadalkaas.

Dad kale oo aad u badan ayaa sidaas si la mid ah baraha bulshada ugu canbaareeyay madaxweyne Samia.

So all those cheering a female presidency who don’t understand Swahili, @SuluhuSamia is denigrating female football players for having “flat chests” and thus lacking attractive features necessary to get married

#Tanzania

Maria Sarungi Tsehai