Xoghayaha Dawlada Hoose Ee Burco Oo Beeniyey Inay Jiraan Shaqaale Tiro Badan Oo Ay Eryeen

Masuuliyiinta uga sareysa dawladda hoose ee magaalada Burco ayaa warbaahinta mariyey hadal is diidaan oo ku saabsan hawlwadeeno ay shaqada ka caydhiyeen. Duqa Magaalada Burco, Cabdirisaaq Ibraahim Cabdi ayaa sheegay in ay jiraan hawlwadeeno ay shaqada ka caydhiyeen, waxanu xusay in ay jiraan kuwa kale oo dhawaan la eryi doono. “Way jiraan kuwa shaqada laga joojiyey, kuwa laga joojin doona iyo qaar aanu qoran doona “ayuu yidhi